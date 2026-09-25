Maomao y Jinshi regresan con nuevas aventuras en la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original). En los nuevos episodios del popular anime basado en las novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino, Maomao deja la Corte Interior para volver a trabajar en la Casa Verdigris, mientras que, Jinshi asume nuevos deberes reales tras revelarse su identidad como el hermano menor del Emperador.

La nueva entrega, que se divide en dos partes, es uno de los estrenos más esperados de la temporada de anime de otoño de 2026. Mientras el primer cour se emitirá a partir del viernes 2 de octubre de 2026, el segundo cour llegará en abril del 2027 como parte de la temporada de anime de primavera de 2027.

En los nuevos capítulos de “The Apothecary Diaries”, Maomao y Jinshi enfrentarán señales de desastres que amenazan al país y a una misteriosa sacerdotisa que desconcierta a la gente. Además, se ha anunciado un importante cambio en la trama. ¿De qué se trata?

La primera parte de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se estrenará en octubre de 2026, mientras que la segunda llegará en abril del 2027 (Foto: OLM / TOHO animation)

LOS IMPORTANTES CAMBIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

Durante el ABEMA Anime Festival del 2026, Takeo Otsuka, el actor de voz de Jinshi, adelantó que la atmósfera de la nueva entrega se sentirá completamente diferente. “La historia volverá a avanzar a partir de la tercera temporada, pero la atmósfera será diferente a la anterior, y creo que será algo interesante de una manera distinta. Tengo muchas ganas de ver la reacción del público”, indicó.

Esto confirma los cambios de la temporada 3 de “The Apothecary Diaries”, que adaptará los volúmenes 5 y 6 de la novela ligera original. Lo que incluye el Arco de los Secretos Familiares y la Consorte Lishu, el Arco de la Plaga de Langostas (Calamidad Inminente) y el Arco de la Capital Occidental.

El cambio de escenario

A diferencia de las primeras entregas, la nueva temporada no se desarrolla dentro de las paredes del palacio real. En su lugar, la historia se traslada a las regiones agrícolas del norte y a la capital occidental.

Además, Maomao pasa de investigar los dramas de las concubinas, a lidiar con una crisis agrícola (plagas de langostas) y conflictos políticos a gran escala que representan una gran amenaza para todo el imperio.

Cambios en la dinámica de los protagonistas

Después de los eventos de la segunda temporada, la relación entre Maomao y Jinshi también cambia. Mientras Maomao regresa a trabajar como farmacéutica en el distrito de placer, Jinshi se ve obligado a asumir roles políticos como miembro de la realeza.

Debido a que Maomao ya no vive en el palacio interior, la interacciones con Jinshi son menos frecuentes y él debe buscarla constantemente para pedir su ayuda con los nuevos casos.

La dinámica de Maomao y Jinshi sufre algunos cambios en la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, que se estrenará en octubre de 2026 (Foto: OLM / TOHO animation)

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