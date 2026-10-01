Maomao debe lidiar con una crisis agrícola (plagas de langostas) y conflictos políticos a gran escala que representan una gran amenaza para todo el imperio en la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original), que se estrena el 2 de octubre de 2026. En tanto, Jinshi debe asumir importantes deberes reales y políticos después de que se diera a conocer su verdadera identidad como hermano menor del Emperador (el Príncipe de la Luna).

La nueva entrega del popular anime basado en las novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino incluye varios cambios muy importantes. Por ejemplo, la historia se traslada a las regiones agrícolas del norte y a la capital occidental. Además, la dinámica de los personajes principales también se altera.

Durante el ABEMA Anime Festival del 2026, Takeo Otsuka, el actor de voz de Jinshi, adelantó que la atmósfera de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se sentirá completamente diferente. “La historia volverá a avanzar a partir de la tercera entrega, pero la atmósfera será diferente a la anterior, y creo que será algo interesante de una manera distinta. Tengo muchas ganas de ver la reacción del público”, señaló.

Maomao y Jinshi viajarán a la Capital Occidental en una peligrosa expedición diplomática en la tercera temporada de "The Apothecary Diaries", que se divide en dos partes (Foto: OLM / TOHO animation)

LOS DESAFÍOS DE LOS ACTORES DE VOZ EN LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

Durante una proyección anticipada de los dos primeros episodios de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, el elenco de voces reveló detalles inéditos sobre los desafíos de grabación de los nuevos episodios. El evento organizado por los estudios OLM y Toho Animation se realizó el 27 de septiembre de 2026 en Toho Cinemas Roppongi.

Tras los créditos finales, el equipo de seiyūs explicó que capturar la evolución de la relación entre los personajes requirió un esfuerzo complejo. Tatsumaru Tachibana, quien da voz a Basen, el segundo hijo de Gaoshun y el asistente y guardián personal de Jinshi, confesó haber cometido errores llamativos al inicio de las grabaciones.

Debido a una mala interpretación de su personaje, asumió que Basen sentía desagrado o antipatía hacia Maomao, así que mantuvo esa idea durante el inicio de las grabaciones. No obstante, el director le pidió mantener un enfoque más equilibrado y orgánico, según indicó CBR.

Por otro lado, Aoi Yuki, quien presta su voz a Maomao describió la dinámica de grabación entre ella y Tachibana como el choque entre una “persona de letras” (humanidades) y un “atleta”. La actriz señaló que a pesar de que ambos personajes tienen el mismo objetivo, sus procesos mentales son completamente opuestos.

Además, Aoi Yuki reveló que se sintió genuinamente avergonzada al escuchar el resultado de una escena íntima clave entre los protagonistas de “The Apothecary Diaries”. En una de las secuencias de los nuevos episodios, Maomao le canta una canción de cuna a Jinshi. Pero ¿el gesto debía sonar maternal o romántico?

Después de conversar con el equipo de producción, la actriz de voz optó por una interpretación explícitamente romántica. Algo que los fans sin duda agradecerán ya que representa una evolución en la dinámica de los personajes respecto a las anteriores temporadas.

En la serie anime "The Apothecary Diaries", aunque los objetivos de Maomao y Basen suelen coincidir, sus formas de pensar son completamente diferentes (Foto: OLM / TOHO animation)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La primera parte de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se estrenará el viernes 2 de octubre del 2026 en Japón y estará disponible en Crunchyroll y Netflix Asia.

Mientras que la segunda parte llegará en abril del 2027. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

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