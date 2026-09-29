En la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original), la historia se moverá parcialmente fuera de la corte imperial hacia nuevas locaciones y tierras desconocidas, y explorará dinámicas y revelaciones profundas de los personajes principales. Además, Maomao enfrentará una crisis a gran escala que pondrá a prueba sus conocimientos médicos. Entonces, ¿qué arcos de las novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino adapta la nueva entrega?

Durante el ABEMA Anime Festival del 2026, Takeo Otsuka, el actor de voz de Jinshi, adelantó que la atmósfera de la nueva entrega se sentirá completamente diferente. “La historia volverá a avanzar a partir de la tercera temporada, pero la atmósfera será diferente a la anterior, y creo que será algo interesante de una manera distinta. Tengo muchas ganas de ver la reacción del público”, indicó.

Akinori Fudesaka se encarga de la dirección de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” en el estudio de animación OLM, con asistencia de dirección de Wataru Nakagawa. En tanto, la composición de la serie está a cargo de Norihiro Naganuma, Yuko Kakihara, Misuzu Chiba e Hitomi Ogawa son los responsables del guion, Yukiko Nakatani es responsable del diseño de personajes y Satoru Kosaki, Kevin Penkin y Arisa Okehazama se encarga de la música.

Maomao siguiendo una pista en el último tráiler de la temporada 3 de "The Apothecary Diaries", que se estrena el 2 de octubre (Foto: OLM / TOHO animation)

LOS ARCOS DE LA NOVELA LIGERA QUE ADAPTA LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”

La esperada tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, que adaptará los volúmenes 5 y 6 de la novela ligera de Natsu Hyūga y Touko Shino. Lo que incluye el Arco de los Secretos Familiares y la Consorte Lishu, el Arco de la Plaga de Langostas (Calamidad Inminente) y el Arco de la Capital Occidental.

Arco de los Secretos Familiares y la Consorte Lishu

Además de centrarse en las intrigas políticas del Palacio Trasero y en profundizar en el pasado de varios personajes clave, se enfoca en el dilema de la Consorte Lishu, quien vuelve a estar en el ojo del huracán.

También se explora a fondo el pasado de la familia de Maomao y salen a la luz secretos oscuros de su linaje y la compleja red de relaciones que une a su padre adoptivo (Luomen) con el palacio.

Arco de la Plaga de Langostas (Calamidad Inminente)

En este arco de “The Apothecary Diaries”, Maomao comprende la magnitud de la catástrofe que se avecina luego de que se entera de los informes alarmantes sobre anomalías climáticas y un crecimiento desmedido de insectos en las provincias. En tanto, Jinshi asume un rol de liderazgo para gestionar los recursos y evitar el pánico masivo en medio de la escasez.

Arco de la Capital Occidental

Jinshi debe viajar a la Capital Occidental por motivos políticos y diplomáticos de alta prioridad, y por supuesto, Maomao es incluida en la comitiva oficial, y debe adaptarse a un entorno desconocido donde sus aliados habituales no tienen poder, ya se encuentran con una estructura social y un clan gobernante local con sus propias reglas, ambiciones y secretos.

En este arco, también existe una evolución en la relación entre Maomao y Jinshi. Los peligros del viaje, los obligan a confiar el uno en el otro a un nivel más personal.

Maomao y Jinshi saldrán de la comodidad del palacio trasero para viajar a las tierras del oeste del imperio, enfrentándose a nuevos peligros y conspiraciones políticas de alcance nacional en la temporada 3 de "The Apothecary Diaries" (Foto: OLM / TOHO animation)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “THE APOTHECARY DIARIES”?

La primera parte de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” se estrenará el viernes 2 de octubre del 2026 en Japón y estará disponible en Crunchyroll y Netflix Asia.

Mientras que la segunda parte llegará en abril del 2027. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

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