Casi después del final de la segunda temporada de “The Apothecary Diaries”, el 4 de julio de 2025, los fanáticos de este anime recibieron la grata noticia por la renovación de esta serie, pero lo que no imaginaban era que también se preparaba una película. Debido a que este nuevo anuncio desató la euforia de millones de personas, te doy a conocer a continuación lo que se sabe de ambas producciones.

Maomao es la protagonista de la historia de "The Apothecary Diaries" (Foto: Toho Animation)

LO QUE SE SABE DE LA TERCERA TEMPORADA DE “THE APOTHECARY DIARIES”

Desde que la serie de novelas ligeras de Natsu Hyuga y Touko Shino fue adaptada al anime, rápidamente se convirtió en un rotundo éxito, por lo que se confirmó una tercera entrega.

Fecha de lanzamiento. Esta producción lanzó un tráiler especial en el que confirma que la nueva tanda de episodios de “The Apothecary Diaries 3” llegará a partir del otoño del próximo año.

¿En cuántas partes se dividirá? La tercera temporada de "The Apothecary Diaries" se dividirá en dos partes, informó TOHO Animation. La primera se comenzará a emitirse en octubre de 2026, y la segunda – tras una breve pausa – en abril de 2027.

¿De qué tratará? No se tienen muchos detalles de lo que pasará con Maomao; sin embargo, el anuncio sugiere algo muy importante: a la protagonista le llegó la hora de regresar al mundo exterior. Por lo tanto, la joven pronto dejará el palacio al que fue obligada a vivir desde el inicio del anime.

Las dos primeras temporadas se encuentran disponibles en Crunchyroll, plataforma de streaming en la que podremos ver a Maomao en una trama cargada de intriga política y social.

“THE APOTHECARY DIARIES” LLEGA AL CINE

El anime “The Apothecary Diaries” también llega a la pantalla grande. Su nueva película se estrenará en Japón en otoño de 2026, específicamente en octubre.

¿Cómo se llama? Aún no se ha revelado el título del filme que será llevado al cine de este anime.

¿Quiénes conforman el equipo? Tampoco se sabe quiénes son los miembros del equipo que estará a cargo de hacerlo realidad.

¿De qué tratará? Si pensabas que la historia iba a guiarse de las novelas ligeras o el manga, te informamos que su trama serpa completamente nueva y original. Será escrita por el guionista original de la serie, Natsu Hyuga.

"The Apothecary Diaries" El viaje se desarrolla en la temporada 3 y una experiencia en el cine (Foto: TOHO Animation)

