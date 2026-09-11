¡Los fans de “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria”) no dejan de recibir buenas noticia! Y es que, mientras esperan la temporada 3 del anime de Crunchyroll, la primera película de la franquicia y hasta su serie live-action, se ha confirmado que la historia de Maomao, Jinshi y compañía llegará a las consolas. Así, ¿te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí te cuento todos los detalles que se conocen sobre “The False Imperial Brother”, el videojuego oficial de este simpático universo cargado de misterio.

Vale precisar que “The Apothecary Diaries” se centra en Maomao, una joven criada en el distrito rojo que conoce de remedios, venenos y medicina tradicional.

Eventualmente, tras ser secuestrada y llevada al Palacio Interior como sirvienta, ella intenta pasar desapercibida, hasta que su curiosidad la lleva a resolver una serie de casos que afectan a los hijos del emperador.

De esta manera, sus habilidades llaman la atención de Jinshi, un influyente eunuco que la incorpora a distintas investigaciones dentro de la corte imperial.

A partir de allí, nuestra protagonista se ve envuelta en intrigas políticas, secretos familiares e, incluso, crímenes.

¿QUÉ ES “THE APOTHECARY DIARIES: THE FALSE IMPERIAL BROTHER” Y CUÁNDO SE ESTRENA?

Tal como revela la web oficial de la franquicia, “The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother” es un videojuego desarrollado por Gust y TOHO Games, ambos sellos de Koei Tecmo.

Este estará disponible para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC, a través de Steam, a principios del 2027.

¿DE QUÉ TRATA “THE APOTHECARY DIARIES: THE FALSE IMPERIAL BROTHER”?

“The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother” presenta una historia completamente original, basada en un concepto ideado por la propia creadora de la obra, Natsu Hyūga.

La trama arranca poco después de que Maomao empieza a trabajar como sirvienta en el Palacio Interior, donde un grupo de incidentes conocidos como los “Cinco Misterios” siembra temor entre sus habitantes.

Estos incluyen a un eunuco sin rostro, un almacén que llora por las noches y ropa que amanece teñida de rojo. Por lo tanto, Jinshi le encarga a la chica investigar.

Más tarde, ellos se trasladan a la capital, donde surgen los “Cinco Maleficios” y aparece un hombre enmascarado que se presenta como el hermano menor del emperador: el “False Imperial Brother” que le da nombre al juego.

MIRA EL TRÁILER DE “THE APOTHECARY DIARIES: THE FALSE IMPERIAL BROTHER”

LAS MECÁNICAS DE JUEGO DE “THE APOTHECARY DIARIES: THE FALSE IMPERIAL BROTHER”

La propuesta del videojuego abarca exploración, recolección de evidencia, preparación de medicinas y secuencias de deducción para resolver cada caso.

En este contexto, el jugador deberá elegir qué información presentar a los distintos personajes para ganarse su confianza, considerando que las respuestas equivocadas reducen su credibilidad y los pueden llevar a un callejón sin salida.

Por otro lado, la preparación de remedios contará con un modo automático, pensado para quienes prefieran avanzar más rápido en esa parte del juego.

Y tú, ¿ya estás listo para sumergirte en la historia en primera persona?

El póster de "The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother", el primer videojuego de aventuras y deducción basado en la popular franquicia "Los diarios de la boticaria" (Foto: Koei Tecmo / TOHO animation)

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