¡Maomao y Jinshi están a punto de vivir su aventura más grande hasta ahora! Y es que se ha lanzado el primer tráiler de la esperada película “The Apothecary Diaries: The Late Consort’s Hidden Treasure” (en su idioma original: “Gekijōban Kusuriya no Hitorigoto: Bōhi no Hihō” y en español: “Los diarios de la boticaria: el tesoro de la consorte fallecida”). Por si fuera poco, también se ha revelado un póster con una estética distinta a lo que hemos visto en las dos temporadas anteriores del anime de Crunchyroll, un personaje que nadie conocía hasta hoy y un tono de misterio que promete ser el más impresionante de toda la franquicia.

Vale precisar que TOHO animation, el mismo estudio responsable de la serie original, se encarga de la animación del largometraje.

Asimismo, se confirmó que el filme presenta una historia original, escrita por la propia autora de la novela ligera, Natsu Hyūga. Es decir, no adapta ningún arco ya publicado.

¿DE QUÉ TRATA “THE APOTHECARY DIARIES: THE LATE CONSORT’S HIDDEN TREASURE”?

Según Anime News Network, la historia de “The Apothecary Diaries: The Late Consort’s Hidden Treasure” sigue a Maomao y Jinshi en un viaje hasta la ciudad natal de una concubina de rango medio, que murió cinco años atrás dentro del harén imperial, hacia donde deben trasladar sus restos.

En el camino, nuestra pareja protagonista se topa con piratas, un tesoro escondido, el secreto detrás de esos restos y un misterioso niño que resulta clave para resolver todo el enigma.

¿QUÉ REVELA EL TRÁILER DE “THE APOTHECARY DIARIES: THE LATE CONSORT’S HIDDEN TREASURE”?

El tráiler de “The Apothecary Diaries: The Late Consort’s Hidden Treasure” describe la trama como el mayor misterio que ha enfrentado la serie hasta el momento, ambientado en una locación nunca antes vista: una llamativa ciudad flotante.

A continuación, puedes disfrutar del avance oficial de la producción:

¿CÓMO ES EL PÓSTER OFICIAL DE “THE APOTHECARY DIARIES: THE LATE CONSORT’S HIDDEN TREASURE”?

El material promocional presenta, además de Maomao y Jinshi, a Mu Qing, un personaje nuevo para la franquicia.

El póster de “The Apothecary Diaries: The Late Consort’s Hidden Treasure” lo muestra junto a los protagonistas en medio de un entorno de piedra y fuego, con una paleta de colores que se aleja del estilo más pastel de las primeras temporadas del anime.

En ese sentido, todo parece indicar que este cambio visual busca marcar la diferencia entre el formato televisivo y el cinematográfico.

El póster oficial de "Gekijōban Kusuriya no Hitorigoto: Bōhi no Hihō", película traducida oficialmente como "The Apothecary Diaries: The Secret Treasure of the Deceased Consort" (Foto: OLM / TOHO animation)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE APOTHECARY DIARIES: THE LATE CONSORT’S HIDDEN TREASURE”?

La película “The Apothecary Diaries: The Late Consort’s Hidden Treasure” se estrena el 11 de diciembre del 2026 en cines de Japón.

De esta manera, el filme llegará poco después del arranque de la primera mitad de la tercera temporada, prevista para octubre de este año, y antes de que se lance la segunda mitad, programada para abril del 2027.

Maomao en el póster individual de su personaje para la película "The Apothecary Diaries: The Late Consort's Hidden Treasure" (Foto: OLM / TOHO animation)

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