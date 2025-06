Después de exactamente un año, “The Bear” regresa con una cuarta temporada, en la que se revela el futuro de El Oso tras la reseña del Chicago Tribune. Además, los nuevos episodios de la serie de FX y Hulu se centra en la decisión de Sydney Adamu (Ayo Edebiri), quien debe decidir si se queda en el restaurante de Carmen ‘Carmy’ Berzatto (Jeremy Allen White) o se marcha con el ex Ever Chef Adam (Adam Shapiro). ¿Cuántos capítulos tiene la nueva entrega de la comedia dramática y cuándo se estrenarán?

La cuarta temporada de la ficción, que cuenta con Christopher Storer y Joanna Calo como showrunners, también cuenta con el regreso de actores como Ebon Moss-Bachrach , Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson. Además de invitados como Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, David Zayas, Sarah Ramos, Andrew Lopez y Will Poulter.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “THE BEAR”?

La cuarta temporada de “The Bear” se estrena el miércoles 25 de junio de 2025 a las 8:00 p. m. (Hora del Este) y a las 5:00 p. m., (Hora del Pacífico) en Estados Unidos a través de Hulu. Mientras que en Latinoamérica y otros países estará disponible en Disney+.

Jeremy Allen White regresa como Carmy Berzatto y Ayo Edebiri regresa como Sydney Adamu en la cuarta temporada de la comedia dramática "The Bear" (Foto: FX)

Disney+ también se encarga de lanzar los episodios a nivel internacional en territorios que incluyen el Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Gibraltar, los Balcanes, Singapur, Filipinas, Hong Kong, Egipto y países selectos del Medio Oriente.

Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos de la comedia dramática solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “THE BEAR”?

La temporada 4 de “The Bear” tiene diez episodios. Todos estarán disponibles en Hulu y Disney+ desde el 25 de junio.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “THE BEAR”

Episodio 1: 25 de junio de 2025

Episodio 2: 25 de junio de 2025

Episodio 3: 25 de junio de 2025

Episodio 4: 25 de junio de 2025

Episodio 5: 25 de junio de 2025

Episodio 6: 25 de junio de 2025

Episodio 7: 25 de junio de 2025

Episodio 8: 25 de junio de 2025

Episodio 9: 25 de junio de 2025

Episodio 10: 25 de junio de 2025

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “THE BEAR”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “THE BEAR”

Jeremy Allen White como Carmen “Carmy” Berzatto

Ebon Moss-Bachrach como Richard “Richie” Jerimovich

Ayo Edebiri como Sydney Adamu

Lionel Boyce como Marcus Brooks

Liza Colón-Zayas como Tina Marrero

Abby Elliott como Natalie “Sugar” Berzatto

Matty Matheson como Neil Fak

Edwin Lee Gibson como Ebraheim

Corey Hendrix como Gary “Sweeps” Woods

Oliver Platt como Jimmy “Cicero” Kalinowski

Molly Gordon como Claire Dunlap

Ricky Staffieri como Theodore Fak

Christopher Zucchero como “Chi-Chi”

Chris Witaske como Pete

Robert Townsend como Emmanuel Adamu

Jamie Lee Curtis como Donna Berzatto

Bob Odenkirk como “Uncle” Lee Lane

David Zayas como David

Sarah Ramos como Chef Jessica

Andrew Lopez como Garrett

Rene Gube como Ever GM

Brian Koppelman como Nicholas “The Computer” Marshall

Will Poulter como Luca

Jamie Lee Curtis interpreta a Donna Berzatto en la cuarta temporada de la comedia dramática "The Bear" (Foto: FX)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí