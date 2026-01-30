Las primeras imágenes oficiales de Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan caracterizados como los integrantes de The Beatles han generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Y es que las fotografías, distribuidas como postales físicas en locaciones icónicas de la banda, revelan las transformaciones que estos actores experimentaron para darle vida a Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr en el ambicioso proyecto cinematográfico del director Sam Mendes, reconocido por aclamados títulos como "American Beauty" (1999), "Road to Perdition" (2002) y "Skyfall" (2012).

Vale precisar que este proyecto consiste en cuatro películas biográficas—independientes pero interconectadas—, cada una contada desde la perspectiva de un miembro diferente de la banda.

Así, todas las cintas se estrenarán simultáneamente en cines, el 7 de abril del 2028, fecha en la que podremos verlas en formato maratón.

ASÍ SE VEN LOS ACTORES CARACTERIZADOS COMO LOS MIEMBROS DE THE BEATLES

La estrategia de revelación de las imágenes oficiales del elenco no siguió el camino tradicional de un comunicado de prensa o un tráiler.

En su lugar, Sony Pictures optó por una campaña de marketing físico de “postales exclusivas” que se escondieron en lugares especiales.

Estos incluyen: el Liverpool Institute for Performing Arts (institución cofundada por Paul McCartney), el Cavern Club en Liverpool, el Strawberry Field en el Central Park de Nueva York (dedicado a John Lennon), la casa de la infancia de Lennon en Liverpool y el Abbey Road Live en Tokio.

1. Joseph Quinn como George Harrison

Probablemente, la transformación que ha generado más controversia sea la de Joseph Quinn como George Harrison.

En la imagen oficial, el actor que saltó a la fama gracias a “Stranger Things” aparece como un Harrison barbudo en los últimos años del grupo, tocando una Gibson Les Paul.

¿Y qué dicen los usuarios de las redes sociales? Pues, muchos no se mostraron convencidos con la similitud entre el intérprete y el músico real.

Joseph Quinn como George Harrison en el proyecto cinematográfico "The Beatles" del director Sam Mendes (Foto: Sony Pictures)

2. Barry Keoghan como Ringo Starr

Barry Keoghan, quien interpreta a Ringo Starr, aparece retratado en un entorno de estudio con camisa estampada, corbata psicodélica y auriculares.

Esta estética está asociada al período de grabación del “White Album”, a finales de los años 60’s.

Barry Keoghan como Ringo Starr en el proyecto cinematográfico "The Beatles" del director Sam Mendes (Foto: Sony Pictures)

3. Harris Dickinson como John Lennon

Harris Dickinson, por su parte, le da vida a John Lennon y aparece en las imágenes con cabello largo y los icónicos lentes redondos que el líder de The Beatles popularizó en 1968.

Las reacciones en redes sociales han sido mixtas, pero intrigantes... con muchos de los cibernautas dándole el beneficio de la duda a su caracterización.

Harris Dickinson como John Lennon en el proyecto cinematográfico "The Beatles" del director Sam Mendes (Foto: Sony Pictures)

4. Paul Mescal como Paul McCartney

Finalmente, entre las cuatro transformaciones, la de Paul Mescal como Paul McCartney ha recibido los elogios más unánimes.

El talentoso actor irlandés aparece con el icónico corte “mop-top” que caracterizó los primeros años del grupo, sobre todo durante sus presentaciones en el Cavern Club de Liverpool.

Cabe resaltar que su pareja en pantalla será Saoirse Ronan, quien interpretará a Linda McCartney, por lo que su película ha emocionado tanto a los fans de The Beatles como a los cinéfilos alrededor del mundo.

Paul Mescal como Paul McCartney en el proyecto cinematográfico "The Beatles" del director Sam Mendes (Foto: Sony Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí