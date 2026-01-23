El galardonado actor estadounidense Evan Peters asume el rol protagonista de Cooper Madsen a lo largo de los 11 episodios de la serie "The Beauty" (Foto: Ryan Murphy Productions / 20th Television)
El galardonado actor estadounidense Evan Peters asume el rol protagonista de Cooper Madsen a lo largo de los 11 episodios de la serie "The Beauty" (Foto: Ryan Murphy Productions / 20th Television)
“The Beauty” (en español: “Belleza Perfecta”) es la serie que llegó a Disney+ y Hulu con un reparto que incluye desde nominados al Tony hasta supermodelos reales. Así, la producción creada por Ryan Murphy y Matt Hodgson promete convertirse en el thriller favorito de muchos espectadores. En ese sentido, ¿te gustaría saber quiénes integran el elenco de esta perturbadora ficción? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía completa de actores y personajes. ¡Descubre quién es quién en la historia!

Vale precisar que el show televisivo se centra en dos agentes del FBI que investigan una serie de muertes misteriosas de supermodelos durante la Semana de la Moda de París.

Y lo que descubren es escalofriante: resulta que existe un virus de transmisión sexual llamado “The Beauty”, el cual transforma a las personas en versiones físicamente perfectas... pero con consecuencias letales.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Disney+ y Hulu:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BEAUTY”?

1. Evan Peters como Cooper Madsen

Empiezo la guía del elenco con uno de los protagonistas: Cooper Madsen. Él es un agente del FBI, ex Navy SEAL, que es asignado para investigar un impactante incidente que involucra a una supermodelo durante un desfile de moda en París.

El actor que lo interpreta es Evan Peters, quien también es productor ejecutivo de la serie. Asimismo, es reconocido por su habitual colaboración con Ryan Murphy en producciones como “American Horror Story” y “Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”.

Además, le dio vida a Quicksilver en el universo de “X-Men”, y apareció en “WandaVision” (2021) y “Mare of Easttown” (2021).

Evan Peters como Cooper Madsen en una escena de la serie "The Beauty" (Foto: Ryan Murphy Productions / 20th Television)

2. Anthony Ramos como Antonio / the Assassin

Antonio, conocido como “The Assassin”, es un asesino altamente capacitado y letal contratado por “The Corporation” para proteger su imperio empresarial.

El artista que asume este rol es Anthony Ramos, otro productor ejecutivo de la serie. Él es famoso por ser uno de los actores del elenco original del exitoso musical “Hamilton” (2015), con el que fue nominado al Tony.

En su filmografía, resaltan las siguientes películas: “In the Heights” (2021), “A Star Is Born” (2018), “Transformers: Rise of the Beasts” (2023) y “Twisters” (2024).

Anthony Ramos como Antonio “The Assassin” en una escena de la serie "The Beauty" (Foto: Ryan Murphy Productions / 20th Television)

3. Jeremy Pope como Jeremy

Jeremy es un alma atormentada y sin rumbo que se cruza con una figura misteriosa que le da un impactante nuevo propósito en la vida.

La estrella que le da vida al personaje es Jeremy Pope, actor nominado al Tony que también es productor ejecutivo de la serie.

Él también integra los elencos de “Hollywood” (2020), la temporada final de “Pose” y “The Inspection” (2022).

Cabe resaltar que Jaquel Spivey interpreta a Jeremy antes de la transformación.

Jeremy Pope como Jeremy en la serie "The Beauty" (Foto: Ryan Murphy Productions / 20th Television)

4. Rebecca Hall como Jordan Bennett

Jordan Bennett es la agente del FBI que trabaja como compañera de Cooper Madsen en la investigación del caso.

La actriz a cargo de este papel es Rebecca Hall, reconocida por títulos como “Vicky Cristina Barcelona”, “The Town” (2010), “Iron Man 3” (2013), “Christine” (2016) y “The Night House” (2021).

Jessica Alexander, por su parte, interpreta a Jordan después de la transformación.

Rebecca Hall como Jordan Bennett en la serie "The Beauty" (Foto: Ryan Murphy Productions / 20th Television)

5. Ashton Kutcher como Byron Forst / the Corporation

Byron Forst es el antagonista principal de la serie, ya que es un empresario despiadado que hará lo que sea necesario para proteger su creciente imperio.

El artista que se pone en la piel del personaje es Ashton Kutcher, recordado por sus papeles en comedias como “That ’70s Show” y “Two and a Half Men”.

Ashton Kutcher como Byron Forst en una escena de la serie "The Beauty" (Foto: Ryan Murphy Productions / 20th Television)

Otros actores y personajes de “The Beauty”:

  • 6. Isabella Rossellini como Franny Forst, la esposa de Byron
  • 7. Bella Hadid como Ruby, una supermodelo internacional en la cúspide de su fama y éxito
Bella Hadid como Ruby en una escena de "The Beauty" (Foto: Ryan Murphy Productions / 20th Television)
  • 8. John Carroll Lynch como Meyer
  • 9. Jon Jon Briones como el Dr. Dilegre
  • 10. Joey Pollari como Mike
  • 11. Ben Platt como Manny
  • 12. Meghan Trainor como Brittany
  • 13. Amelia Gray Hamlin como Harper
  • 14. Ari Graynor
  • 15. Billy Eichner
  • 16. Isaac Powell
  • 17. Julie Halston
  • 18. Lux Pascal
  • 19. Nicola Peltz Beckham
  • 20. Peter Gallagher
  • 21. Ray Nicholson
  • 22. Rob Yang
  • 23. Sky Kawai
  • 24. Vincent D’Onofrio

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

