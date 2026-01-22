Los fans de Ryan Murphy tienen una nueva serie para disfrutar en el streaming. Se trata de “The Beauty” (en español: “Belleza perfecta”), una producción basada en el cómic homónimo de Jeremy Haun y Jason A. Hurley que llegó a FX, Hulu y Disney+ con una interesante propuesta que combina ciencia ficción, horror corporal y crítica social. Así, ¿no te quieres perder ninguno de sus capítulos? Entonces, esta nota es para ti. Aquí te presento la fecha y hora de estreno de cada uno de ellos. ¡Préstale atención a la siguiente guía de episodios!

Vale precisar que el show televisivo, protagonizado por Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher, Anthony Ramos y Jeremy Pope, narra la historia de dos agentes del FBI que investigan las muertes misteriosas de supermodelos en París.

El caso los lleva a descubrir “The Beauty”, una droga que promete perfección estética, pero que esconde efectos secundarios aterradores.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Disney+ y Hulu:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE BEAUTY”

La primera temporada de “The Beauty” se compone de 11 capítulos en total, programados para lanzarse entre enero y marzo del 2026.

Calendario de estreno de “The Beauty”:

Episodio 1 - “Beautiful Pilot”: miércoles 21 de enero del 2026

miércoles 21 de enero del 2026 Episodio 2 - “Beautiful Jordan”: miércoles 21 de enero del 2026

miércoles 21 de enero del 2026 Episodio 3 - “Beautiful Christopher Cross”: miércoles 21 de enero del 2026

miércoles 21 de enero del 2026 Episodio 4 - “Beautiful Chimp Face”: miércoles 28 de enero del 2026

miércoles 28 de enero del 2026 Episodio 5 - “Beautiful Billionaires”: miércoles 4 de febrero del 2026

miércoles 4 de febrero del 2026 Episodio 6 - “Beautiful Patient Zero”: miércoles 11 de febrero del 2026

miércoles 11 de febrero del 2026 Episodio 7 - “Beautiful Living Rooms”: miércoles 18 de febrero del 2026

miércoles 18 de febrero del 2026 Episodio 8: miércoles 25 de febrero del 2026

miércoles 25 de febrero del 2026 Episodio 9: miércoles 25 de febrero del 2026

miércoles 25 de febrero del 2026 Episodio 10: miércoles 4 de marzo del 2026

miércoles 4 de marzo del 2026 Episodio 11: miércoles 4 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE BEAUTY”?

Los capítulos de “The Beauty” llegan a las pantallas a la 9:00 p.m. (ET) en territorio estadounidense, lo que se traduce en los siguientes horarios a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los miércoles España 3:00 a.m. de los jueves

¿CÓMO VER “THE BEAUTY”?

Para el público en EE. UU., “The Beauty” está disponible tanto en el canal FX como en la plataforma de streaming Hulu.

Además, los suscriptores que tienen el paquete Disney Bundle pueden acceder a Hulu directamente desde la aplicación de Disney+.

En Latinoamérica y España, por otro lado, la serie se transmite de manera exclusiva a través de Disney+.

El póster de "The Beauty", serie creada por Ryan Murphy y Matt Hodgson que se desarrolla a lo largo de 11 episodios (Foto: Ryan Murphy Productions / 20th Television)

