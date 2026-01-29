Desde el estreno de “The Beauty” (o "Belleza perfecta“) en Disney+ y Hulu, una pregunta ha surgido en redes sociales y medios especializados: ¿la nueva serie de Ryan Murphy se parece demasiado a “The Substance” (“La Sustancia”), la película de Coralie Fargeat? Así, mientras los espectadores notamos que ambas producciones abordan la obsesión por la perfección física a través del terror corporal (’body horror’), la directora francesa ha decidido pronunciarse al respecto. ¿Quieres saber exactamente qué dijo? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que las similitudes entre “The Beauty” y “The Substance” resultan innegables desde la premisa.

En la serie, un virus de transmisión sexual transforma a las personas en versiones físicamente perfectas de sí mismas, pero con consecuencias mortales.

Por otro lado, la película ganadora del premio al Mejor Guion en el Festival de Cannes 2024 sigue a una celebridad en decadencia que utiliza un suero del mercado negro para crear una versión más joven de ella misma, con efectos secundarios devastadores.

Además, tal como mencioné previamente, ambas producciones recurren al terror corporal, mostrando cuerpos que se transforman, se deterioran y explotan en pantalla.

De esta manera, critican los estándares de belleza impuestos por la sociedad, el uso de medicamentos como el Ozempic y la cirugía estética desmedida.

¿QUÉ DIJO CORALIE FARGEAT SOBRE LAS SEMEJANZAS ENTRE “THE BEAUTY” Y “THE SUBSTANCE”?

​Lejos de cualquier polémica, Coralie Fargeat abordó las comparaciones entre ambas producciones con mucha altura durante el evento Révélations des César 2026, llevado a cabo el pasado 19 de enero en París.

En declaraciones recopiladas por AlloCiné, a través de la periodista Brigitte Baronnet, la cineasta francesa afirmó que comprendía la razón por la que más de un proyecto audiovisual exploraba este eje temático.

“Es un tema universal y atemporal. Por eso me ha acompañado durante tanto tiempo, porque habla de nuestra humanidad, de nuestra relación con la imagen”, explicó la realizadora.

En esa misma línea, la autora celebró la producción de la serie: “Yo estoy muy contenta de que las ideas circulen. Y creo que todos nos nutrimos del trabajo de los demás, consciente o inconscientemente... Y para mí, esa es la forma más bella del arte, que todo circule, todo se transforme y que cada uno reinvente los mitos a su manera. Y para mí, es una bonita resonancia, de hecho”, puntualizó.

​Así, la postura de la directora contrasta de manera radical con la tendencia a acusar de plagio cada vez que dos obras abordan temas similares.

Y es que, pese a lo que muchos pueden creer, tener dos perspectivas de un mismo asunto realmente podría enriquecer nuestra experiencia como espectadores.

EL ORIGEN DETRÁS DE LA SERIE “THE BEAUTY”

Es importante aclarar que, pese a las similitudes, “The Beauty” no nace de “The Substance”.

En realidad, la serie de Ryan Murphy y Matt Hodgson adapta el cómic homónimo creado por Jeremy Haun y Jason A. Hurley, cuyo primer número fue publicado por Image Comics el 12 de agosto del 2015.

Es decir, 9 años antes del estreno de la película en el prestigioso Festival de Cannes.

Ashton Kutcher asume el rol de Byron Forst / the Corporation en la serie "The Beauty" (Foto: Ryan Murphy Productions / 20th Television)

