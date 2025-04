“The Beginning After The End” (“Saikyô no Ôsama, Nidome no Jinsei wa Nani wo Suru?” en su idioma original) era uno de los animes más esperados del 2025 y tras la emisión de sus primeros episodios, los fanáticos de los animes han encontrado similitudes con otra popular serie. Aunque esto pueda llamar la atención, es común, ya que muchas producciones tienen premisas o tramas parecidas. De hecho, los espectadores buscan títulos con características similares a sus animes favoritos.

La ficción basada en la serie de novelas web coreano-estadounidense escrita por TurtleMe narra la historia del Rey Grey, quien tras una muerte misteriosa renace como el pequeño Arthur Leywin en el continente mágico de Dicathen. Debido a que conserva los recuerdos de su vida pasada, se propone no repetir los mismos errores. Entonces, ¿qué serie tiene una trama parecida?

Se trata de “Mushoku Tensei Jobless Reincarnation”, anime basado en la serie de novelas ligeras japonesas de Rifujin na Magonote e ilustrada por Shirotaka. Este isekai emitió su primera temporada de enero a diciembre de 2021, y tiene una segunda entrega que se emitió de julio de 2023 a julio de 2024.

Rudy, el protagonistas del anime "Mushoku Tensei Jobless Reincarnation", tiene una historia similar a la Arthur Leywin (Foto: Egg Firm) ×

LAS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE “THE BEGINNING AFTER THE END” Y “MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION”

Al igual que el protagonista de “The Beginning After the End”, Rudy, de “Mushoku Tensei Jobless Reincarnation”, reencarna en un niño tras su muerte y aprovecha cada oportunidad para vivir la vida que siempre quiso. Mientras los motivos del fallecimiento del Rey Grey es un misterio, Rudy es atropellado por un autobús cuando tenía 34 años.

Ambos personajes tienen habilidades mágicas recién adquiridas, reciben la ayuda de sus amigos y se embarcan en una aventura épica, con su experiencia pasada intacta. De hecho, la familia y sus amigos son muy importantes para Arthur, ya que es algo que no pudo tener en su vida anterior.

Tanto “The Beginning After the End” y “Mushoku Tensei Jobless Reincarnation” presentan un nuevo mundo a través de los ojos de un niño con recuerdos de otra vida. Aunque los dos protagonistas se arrepienten de sus decisiones del pasado, con Arthur se profundiza más en el impacto emocional de la guerra en su protagonista y en la razón de su reencarnación.

Cuando estalla la guerra entre Dicathen y los Vritra, un clan de deidades desterradas que han comenzado a gobernar un continente lejano, Arthur Leywin tiene miedo de convertirse en la persona de su vida pasada, pero eso no lo detiene de luchar junto a sus compatriotas. Arthur también descubre que no es el único que renació en Dicathen.

Rudy es el protagonistas de "Mushoku Tensei Jobless Reincarnation", isekai basado en novelas ligeras japonesas de Rifujin na Magonote (Foto: Egg Firm) ×

FICHA TÉCNICA DE “MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION”

Título original: Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu

Año: 2021

País: Japón

Dirección: Manabu Okamoto

Guion: Manabu Okamoto, Hiroki Hirano, Munemasa Nakamoto. Novela: Rifujin na Magonote

Premios: Nominado en los Anime Awards 2024, Nominado en los Anime Awards 2023