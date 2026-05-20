Aunque le promete que esa comunidad de retiro en el desierto de Nuevo México vivirá la mejor época de su vida y no será el último paso sino un nuevo comienzo, Sam Cooper (Alfred Molina) se niega a escuchar esas frases trilladas en “The Boroughs: Jubilación rebelde”. No obstante, todo cambia cuando una entidad de otro mundo intenta robarles al grupo de jubilados el tiempo que les queda. El protagonista de la nueva serie de Netflix debe unirse a otros compañeros para detener la amenaza paranormal. ¿Quiénes conforman el elenco principal?

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Jeffrey Addiss y Will Matthews (“The Dark Crystal: Age of Resistance”) son los creadores y showrunners de la nueva serie de ciencia ficción. Mientras que los hermanos Duffer, creadores de “Stranger Things”, se desempeñan como productores ejecutivos. Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman, Clarke Peters, Denis O’Hare, Jena Malone, Carlos Miranda, Seth Numrich y Alice Kremelberg son parte del reparto.

“Verlos interactuar a todos juntos fue algo increíble durante la primera lectura del guion, porque son leyendas que siguen en la cima de su carrera y disfrutan muchísimo estando allí. Se les notaba la alegría”, señaló Ross Duffer a Tudum.

Mientras que, Matt Duffer añadió: “Realmente crearon un vínculo muy fuerte y se convirtieron en una familia. Gran parte de lo que se ve en pantalla en cuanto a su dinámica y la química que tienen entre ellos es muy similar a como es en la vida real”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE”

1. Alfred Molina como Sam Cooper

Alfred Molina, recordado por producciones como “Indiana Jones y los cazadores del arca perdida”, “El código Da Vinci” y por interpretar a Otto Octavius ​​/ Doctor Octopus en “Spider-Man 2” (2004) y en “Spider-Man: No Way Home”, da vida a Sam Cooper, el nuevo residente de The Boroughs. Se trata de un ingeniero jubilado que llora la muerte de su esposa Lily (Jane Kaczmarek).

“Tras un encuentro monstruoso, reúne a sus peculiares vecinos para descubrir la oscura verdad y salvar una comunidad de la que ni siquiera quería formar parte”, se puede leer en la descripción de Netflix.

Alfred Molina interpreta a Sam Cooper, quien lidia con la muerte de su esposa, en la serie de ciencia ficción "The Boroughs: Jubilación rebelde" (Foto: Netflix)

2. Geena Davis como Renee

Geena Davis, que fue parte de “Beetlejuice”, “The Accidental Tourist”, “Thelma & Louise”, “A League of Their Own”, la franquicia de “Stuart Little”, “Accidents Happen”, “Grey’s Anatomy” y “El Exorcista”, asume el papel de Renee, una cínica exmánager musical de rock and roll que se niega a dejarse vencer por la edad.

“Renee encuentra un romance inesperado y se embarca en una nueva y feroz lucha mientras ella y sus vecinos se unen para exponer el peligro que acecha en sus impecables calles sin salida.”

Geena Davis da vida a Renee, que tiene un pasado muy exótico e interesante, en la serie de ciencia ficción "The Boroughs: Jubilación rebelde" (Foto: Netflix)

3. Alfre Woodard como Judy

Alfre Woodard, que apareció en películas como “How to Make an American Quilt”, “Primal Fear”, “Star Trek: First Contact”, “Down in the Delta”, “12 Years a Slave” y “Juanita”, interpreta a Judy en “The Boroughs: Jubilación rebelde”. Se trata de una perspicaz experiodista que está casi segura de que ese paraíso bañado por el sol podría esconder un oscuro secreto.

“Judy tiene una curiosidad insaciable”, indicó Woodard. “Algunos podrían llamarla entrometida, pero simplemente quiere saber qué está pasando. Ve algo y siempre está atenta, observando, pero no solo eso, sino que quiere comprenderlo todo”.

Denis O'Hare interpreta a Wally, Alfred Molina interpreta a Sam Cooper y Alfre Woodard interpreta a Judy en la serie de ciencia ficción "The Boroughs: Jubilación rebelde" (Foto: Netflix)

4. Bill Pullman como Jack

Bill Pullman, que fue parte de “Spaceballs”, “The Accidental Tourist”, “The Serpent and the Rainbow”, “Newsies”, “Sleepless in Seattle”, “Wyatt Earp”, “Casper”, “While You Were Sleeping”, “Independence Day”, “Lost Highway” y “Lake Placid”, asume el rol de Jack, el vecino sociable y animador que recibe a todos con una sonrisa.

Bill Pullman asume el papel de Jack en la serie de ciencia ficción "The Boroughs: Jubilación rebelde", producida por los hermanos Duffer (Foto: Netflix)

5. Denis O’Hare como Wally

Denis O’Hare, que apareció en “American Horror Story”, “Dallas Buyers Club”, “The Good Fight” y “True Blood”, da vida a Wally, un brillante médico jubilado que utiliza el humor como escudo y arma.

Denis O’Hare da vida a Wally en la serie de ciencia ficción "The Boroughs: Jubilación rebelde", producida por los hermanos Duffer (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Boroughs: Jubilación rebelde”:

Clarke Peters como Art

Jena Malone como Claire

Carlos Miranda como Paz

Seth Numrich como Blaine

Alice Kremelberg como Anneliese

Rafael Casal como Neil

Ed Begley Jr. como Edward

Jane Kaczmarek como Lilly

Eric Edelstein como Hank

Dee Wallace como Grace

Mousa Hussein Kraish como Dr. McGinnis

Karan Soni como Toby

Beth Bailey como Kayleigh

¿DE QUÉ TRATA “THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en medio del soleado desierto de Nuevo México se encuentra ‘The Boroughs’, una pintoresca comunidad de jubilados que promete ofrecer a sus residentes una experiencia inolvidable. Aunque para el recién llegado Sam Cooper, ese paraíso se parece más a una cárcel… De repente, todo cambia cuando un aterrador encuentro nocturno revela que algo monstruoso acecha el idílico lugar.

Tras ser desestimado por las autoridades, Sam forja una alianza inesperada con un grupo de inadaptados del vecindario. Ignorados y subestimados, estos héroes fortuitos deben trabajar juntos para desentrañar la oscura verdad sobre su comunidad antes de que se les termine el tiempo.”

¿CÓMO VER “THE BOROUGHS: JUBILACIÓN REBELDE”?

“The Boroughs: Jubilación rebelde” se estrenará el jueves 21 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie de ciencia ficción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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