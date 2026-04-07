Después de dos años de espera, “The Boys” regresa con una quinta y última temporada. En los nuevos episodios de la serie de Amazon Prime Video basada en la serie de cómics homónima escrita por Garth Ennis y Darick Robertson, Homelander (Antony Starr) ha consolidado su poder absoluto en Estados Unidos mediante el terror y la ley marcial. y Billy Butcher (Karl Urban) regresa para liderar una resistencia. El protagonista está dispuesto a usar un virus que elimine a todos los supers. ¿Quiénes conforman el reparto principal? ¿Quiénes se unen al elenco?

“Pone en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarán el mundo y a todos sus habitantes para siempre”, adelantó Amazon MGM Studios. “Es el clímax, gente. Van a pasar cosas importantes”.

Por su parte, el creador de “The Boys”, Eric Kripke, indicó a The Hollywood Reporter: “Lo que más me preocupa de la última temporada es que realmente esperamos que estemos a la altura. Es muy difícil hacer un final. Los fans juzgarán la serie retrospectivamente según cómo se sientan con el final. Si no lo logramos, sin duda dirán: ‘Bueno, la serie no fue tan buena como pensábamos’. Y es casi como si estuvieras tratando de asegurar tu legado con estos finales. Además, es el primer final que he hecho, así que no tengo ninguna experiencia. Por eso, estoy ansioso y preparándome para lo que viene.”

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry, Jeffrey Dean Morgan y Jensen Ackles regresan en la quinta y última temporada de “The Boys”. A ellos se suman Daveed Diggs, Mason Dye, Jared Padalecki, Misha Collins, Maddie Phillips, Asa Germann, Jaz Sinclair y Lizze Broadway.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “THE BOYS”

1. Karl Urban como William “Billy” Butcher

Karl Urban, que apareció en películas como “Star Trek Into Darkness”, “Thor: Ragnarok”, “Star Wars: The Rise of Skywalker”, “The Sea Beast” y “The Bluff”, retoma el papel de William “Billy” Butcher, quien en la quinta temporada tiene superpoderes que lo están matando. Regresa para detener a Homelander y está dispuesto a todo para conseguir su objetivo.

La temporada 5 de “The Boys” será la última de la serie y trae de regreso a Butcher (Karl Urban), quien se enfrenta a Homelander (Foto: Amazon Prime Video)

2. Jack Quaid como Hugh “Hughie” Campbell Jr.

Jack Quaid, que fue parte de “The Hunger Games”, “Rampage”, “Smallfoot”, “Batman: The Long Halloween: Part One”, “Scream VI”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse Earth-65”, “Oppenheimer”, “Novocaine” y “Neighborhood Watch”, vuelve a dar vida a Hugh “Hughie” Campbell Jr., quien continúa siendo la brújula emocional del grupo en los nuevos episodios que exploran un escenario mucho más oscuro y opresivo.

Jack Quaid regresa como Hugh 'Hughie' Campbell Jr. en la quinta temporada de "The Boys", serie creada por Eric Kripke (Foto: Amazon Prime Video)

3. Antony Starr como John / Homelander

Antony Starr, que fue parte de series como “Banshee”, “American Gothic”, “Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun” y “The Studio”, vuelve a interpretar a John / Homelander en la quinta y última temporada de “The Boys”, donde gobierna sin frenos, imponiendo su ego y violencia descontrolada sobre el mundo.

Antony Starr vuelve a interpretar al villano Homelander en una escena de la quinta y última temporada de la serie "The Boys" (Foto: Amazon MGM Studios)

4. Erin Moriarty como Annie January / Starlight

Erin Moriarty, que tuvo papeles destacados en las series “Jessica Jones”, “True Detective”, “Red Widow”, “The Kings of Summer” y “Captain Fantastic”, regresa como Annie January / Starlight, quien organiza una resistencia y se convierte en la líder y símbolo de la rebelión.

Erin Moriarty vuelve a interpretar a Annie January / Starlight en la quinta temporada de "The Boys", serie creada por Eric Kripke (Foto: Amazon Prime Video)

5. Laz Alonso como Marvin T. “Mother’s Milk” / M.M.

Laz Alonso, conocido por interpretar a Tsu’tey en la película de ciencia ficción Avatar de James Cameron y a Fénix Calderón en la película “Fast & Furious”, retoma el rol de Marvin T. “Mother’s Milk” / M.M. quien fue capturado y enviado a un Campo de Liberación.

Laz Alonso retoma el papel de Mother's Milk en la quinta temporada de "The Boys", que se estrena este 8 de abril (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada final de “The Boys”:

Jessie T. Usher como Reggie Franklin / A-Train

Chace Crawford como Kevin Kohler / The Deep

Tomer Capone como Serge / Frenchie

Karen Fukuhara como Kimiko Miyashiro / The Female

Nathan Mitchell como Black Noir II

Colby Minifie como Ashley Barrett

Cameron Crovetti como Ryan Butcher

Susan Heyward como Jessica “Sage” Bradley / Sister Sage

Valorie Curry como Misty Tucker Gray / Firecracker

Jeffrey Dean Morgan como Joe Kessler

Jensen Ackles como Ben / Soldier Boy

Daveed Diggs como Oh Father

David Andrews como el Presidente Calhoun

Rosemarie DeWitt como Daphne Campbell

Ely Henry como The Worm

Dylan Colton como Jetstreak

Emma Elle Paterson como Sheline

Maitreyi Ramakrishnan como Countess Crow

Mason Dye como Bombsight

Jared Padalecki

Misha Collins

Seth Rogen

Paul Reiser como The Legend

London Thor como Jordan Li

Jaz Sinclair como Marie Moreau

Lizze Broadway como Emma Meyer / Little Cricket

Maddie Phillips como Cate Dunlap

Asa Germann como Samuel “Sam” Riordan

Keeya King como Annabeth Moreau

Giancarlo Esposito como Stan Edgar

Olivia Morandin como Zoe Neuman

Omid Abtahi como Dr. Sameer Shah

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “THE BOYS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la quinta y última temporada, “Homelander gobierna Estados Unidos mediante el terror fascista y encierra en los llamados Campos de la Libertad a quienes se le oponen. Butcher, Hughie, Annie y The Boys organizan una resistencia desesperada para desafiar su régimen tiránico, aun cuando las probabilidades están totalmente en su contra.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “THE BOYS”?

La quinta temporada de “The Boys” se estrenará el jueves 8 de abril de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver los últimos episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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