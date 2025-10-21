Aunque el rodaje de la quinta temporada ya ha concluido, los fanáticos de “The Boys” tendrán que armarse de paciencia: todo apunta a que el esperado final de la serie llegará recién en 2026, una fecha que encaja con el calendario habitual de estrenos de Prime Video y con las palabras del propio Karl Urban, actor de Butcher, quien aseguró que volvería “en dos años”. Así que sí, aún falta, pero si algo hemos aprendido de esta sangrienta sátira superheroica es que cada temporada vale cada minuto de espera.

COSAS QUE DEBES SABER SOBRE LA TEMPORADA 5 DE “THE BOYS”

El detalle más interesante es que “The Boys 5″ no comenzará justo después del final de la cuarta temporada, sino tras los sucesos de “Gen V 2″. Esto cambia por completo la línea temporal del universo de Vought.

La quinta temporada de "The Boys" será la última entrega del querido programa de superhéroes (Foto: Amazon Prime Video)

Es decir, para entender al cien por ciento lo que ocurra con Butcher, Hughie y compañía, será necesario ver antes el cierre del spin-off universitario. De hecho, el propio showrunner Eric Kripke confirmó que la historia de “Gen V 2″ conectará directamente con el punto de partida de la temporada final de “The Boys”.

Si tenemos en cuenta los calendarios de producción de Prime Video, “Gen V 2″ se estrenó en septiembre de 2025 y concluyó en octubre, lo que dejó el camino libre para que “The Boys 5″ llegue a mediados o finales de 2026. Así, el universo televisivo de Kripke mantendrá una transición fluida, sin dejar a los fans demasiado tiempo sin contenido. El estreno podría darse entre junio y septiembre de 2026 , coincidiendo con la tradicional ventana de lanzamientos del servicio.

La segunda temporada de "Gen V" tiene ocho episodios, al igual que la primera entrega (Foto: Amazon MGM Studios)

TODO INDICA QUE ESTA ÚLTIMA ENTREGA SERÁ UN VERDADERO APOCALIPSIS SUPERHEROICO

El final de la cuarta temporada dejó a Butcher en fuga con un virus capaz de exterminar a los Supes, y a Homelander más poderoso —y desquiciado— que nunca. Pero ahora, con la confirmación de que Marie Moreau, la protagonista de “Gen V”, puede igualar e incluso superar sus habilidades, los eventos del spin-off marcarán el punto de partida perfecto para la gran batalla final. Todo apunta a que el cierre de “Gen V 2″ revelará el detonante que pondrá al mundo de los Supes patas arriba.

El equipo de producción también ha confirmado que no todos los personajes sobrevivirán. Kripke ha sido claro: “No hay que mantener vivo al elenco para una nueva temporada”, una frase que suena a carta blanca para despedidas impactantes. Con la reaparición de Soldier Boy (Jensen Ackles) y la incorporación de Bombsight, el nuevo Superman del universo Vought, la temporada promete una guerra entre generaciones de Supes con consecuencias irreversibles. Todo mientras Butcher y Starlight se debaten entre salvar o destruir el mundo.

LO EMOTIVO NO SE HA QUEDADO FUERA DE ESTE ADIÓS

Karl Urban, Anthony Starr y Erin Moriarty han publicado mensajes de despedida en redes, dejando claro que esta historia los marcó profundamente. Urban agradeció al equipo y a los fans “por aguantar tanta sangre y sarcasmo durante cinco años”, mientras Starr confesó que interpretar a Homelander fue “el viaje más oscuro y fascinante” de su carrera. No hay duda de que el final será un evento televisivo global.

Desde un punto de vista técnico, la posproducción ya está en marcha y, según reportes filtrados en la Comic-Con de San Diego 2025, Prime Video ya mostró un primer vistazo exclusivo con material del episodio inicial. Esto indica que el trabajo de edición y efectos visuales va adelantado, lo cual refuerza la teoría de que el tráiler oficial podría lanzarse a finales de 2025, justo después del cierre de “Gen V 2″. Una jugada perfecta para mantener el hype al máximo.

EL REPARTO DE ACTORES DE LA TEMPORADA 5 DE “THE BOYS”

En cuanto al elenco, se espera el regreso de casi todos los protagonistas, aunque con algunas ausencias importantes. Claudia Doumit (Victoria Neuman) no volverá, y Jeffrey Dean Morgan (Joe Kessler) tampoco. A cambio, veremos los esperados cameos de Jared Padalecki y Misha Collins, completando así la nostálgica reunión de “Supernatural”. Si algo sabe hacer Kripke, es cerrar sus series con guiños que los fans recuerdan por años.

Pero no todo será el final. Prime Video ya ha confirmado que el universo de “The Boys” continuará expandiéndose. El spin-off “Vought Rising”, ambientado en los años 50, mostrará los orígenes de la corporación más corrupta de la televisión. Y con el éxito de “Gen V”, no sería raro que aparezcan más derivados conectados al legado de Homelander y Butcher. Así que, aunque el fin esté cerca, la locura de Vought seguirá viva.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.