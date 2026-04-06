A lo largo de la quinta y última temporada de la serie "The Boys", el actor estadounidense Jensen Ackles retoma su papel como Soldier Boy (Foto: Amazon MGM Studios)
A lo largo de la quinta y última temporada de la serie "The Boys", el actor estadounidense Jensen Ackles retoma su papel como Soldier Boy (Foto: Amazon MGM Studios)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La quinta temporada de llega como de una de las series más comentadas de . Y es que la guerra entre Butcher (Karl Urban) y Homelander (Antony Starr) entra en su fase definitiva, con todo el universo ficticio tambaleándose y los fans pendientes de cómo se despedirá la historia. Así, si no te quieres perder ningún detalle de esta entrega de la producción, aquí te presento la fecha y hora de estreno de cada uno de sus episodios. ¡Anda alistando tu agenda!

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Vale precisar que la temporada 5 del show televisivo plantea un mundo en el que Homelander ha consolidado todo el poder global, mientras que Annie January (Erin Moriarty) lidera una resistencia dispersa.

En este contexto, reaparece Billy Butcher, dispuesto a reunir nuevamente a The Boys para derrotar al villano, incluso si para ello debe recurrir a un virus capaz de eliminar a todos los superhéroes del planeta.

Antes de continuar, mira el tráiler de la última entrega de la ficción:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE BOYS” - TEMPORADA 5

La quinta temporada de “The Boys” se compone de 8 capítulos en total, programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Calendario de estreno:

  • Episodio 1 - “Fifteen Inches of Sheer Dynamite”: miércoles 8 de abril del 2026
  • Episodio 2 - “Teenage Kix”: miércoles 8 de abril del 2026
  • Episodio 3 - “Every One of You Sons of Bitches”: miércoles 15 de abril del 2026
  • Episodio 4 - “Though the Heavens Fall”: miércoles 22 de abril del 2026
  • Episodio 5 - “One-Shots”: miércoles 29 de abril del 2026
  • Episodio 6 - “King of Hell”: miércoles 6 de mayo del 2026
  • Episodio 7 - “The Frenchman, The Female, and the Man Called Mother’s Milk”: miércoles 13 de mayo del 2026
  • Episodio 8 (final de la serie) - “Blood and Bone”: miércoles 20 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE BOYS” - TEMPORADA 5?

La última entrega de “The Boys” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. de los miércoles
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. de los miércoles
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. de los miércoles
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. de los miércoles
España9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “THE BOYS” - TEMPORADA 5?

La temporada 5 de “The Boys” se podrá ver de manera exclusiva en Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa

En territorio estadounidense, recuerda que están disponibles estos planes:

  • Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año
  • Solo Prime Video: US$8.99 al mes
El póster de la temporada 5 de "The Boys", serie que explora géneros como la fantasía, la acción, el drama y la comedia (Foto: Amazon MGM Studios)
El póster de la temporada 5 de "The Boys", serie que explora géneros como la fantasía, la acción, el drama y la comedia (Foto: Amazon MGM Studios)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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