La temporada 6 de “The Chosen” (en español: “Los elegidos”) por fin llegó al catálogo de Amazon Prime Video, por lo que ya somos testigos de la entrega que lleva a esta serie sobre la vida de Jesús de Nazaret hacia sus momentos más intensos. Así, si eres uno de los espectadores de esta tanda de episodios, seguro te gustaría saber quién es quién en el reparto. Por eso, la siguiente guía del elenco pone nombre y trayectoria a cada intérprete, desde Jesucristo y sus apóstoles hasta los líderes religiosos y los gobernantes romanos.

Vale precisar que esta entrega del show televisivo se centra en el arresto de Jesús, el juicio ante las autoridades de la época, la traición de Judas Iscariote y el camino hacia la crucifixión.

Todo esto mientras sus discípulos y seguidores enfrentan el impacto de los acontecimientos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Chosen” - Temporada 6:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?

1. Jonathan Roumie como Jesús de Nazaret

Empiezo la lista con el protagonista de la serie de Amazon Prime Video: Jesús, el maestro, líder espiritual y figura central de la historia.

En la sexta entrega de la producción, él enfrenta las últimas 24 horas de su vida, marcadas por la traición, el arresto, el juicio y el camino hacia la crucifixión.

El actor que lo interpreta es Jonathan Roumie, a quien también hemos visto en “Solo Mio”, “Jesus Revolution” y “K-11”.

Jonathan Roumie como Jesús de Nazaret en una escena de la serie "The Chosen" (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

2. Shahar Isaac como Simón Pedro

Simón Pedro, por su parte, es uno de los discípulos más cercanos de Jesús y un pescador que dejó su vida anterior para seguirlo.

En esta etapa, él atraviesa un momento decisivo, marcado por el miedo, la lealtad y la culpa.

El artista que le da vida es Shahar Isaac, reconocido por su trabajo previo en proyectos como “Madam Secretary”.

Shahar Isaac como Simón Pedro en una escena de la serie "The Chosen" (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

3. Paras Patel como Mateo

Por otro lado, Mateo es un exrecaudador de impuestos que se convirtió en discípulo de Jesús.

Él destaca por su inteligencia, su capacidad de observación y su interés por documentar los hechos que presencia.

El actor que se pone en la piel del personaje es Paras Patel, también integrante de los elencos de “For The People”, “The Shift” y “Draupadi Unleashed”.

Paras Patel como Mateo en una escena de la serie "The Chosen" (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

4. Noah James como Andrés

En el caso de Andrés, él es hermano de Simón Pedro y uno de los primeros discípulos de Jesús.

Es un hombre de fe que acompaña de cerca la misión del maestro y los conflictos del grupo.

Noah James, cuya filmografía incluye títulos como “A California Christmas: City Lights” y “Party with Me”, es quien asume este rol.

Noah James como Andrés en una escena de la serie "The Chosen" (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

Otros actores y personajes de “The Chosen” - Temporada 6:

5. George H. Xanthis como Juan , discípulo de Jesús y hermano de Santiago

, discípulo de Jesús y hermano de Santiago 6. Luke Dimyan como Judas Iscariote, el discípulo que traiciona a Jesús

Luke Dimyan como Judas Iscariote en una escena de la serie "The Chosen" (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

7. Nick Shakoour como Zebedeo , el padre de Santiago y Juan

, el padre de Santiago y Juan 8. La peruana Vanessa Benavente como María , la madre de Jesús

, la madre de Jesús 9. Elizabeth Tabish como María Magdalena

como María Magdalena 10. Lara Silva como Edén , la esposa de Pedro

, la esposa de Pedro 11. Richard Fancy como Caifás

como Caifás 12. Paul Ben-Victor como Herodes Antipas

como Herodes Antipas 13. Andrew James Allen como Poncio Pilato

como Poncio Pilato 14. Abe Bueno-Jallad como Santiago el Mayor

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