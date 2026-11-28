La temporada 6 de “The Chosen” (en español: “Los elegidos”) entra en su tramo más intenso. Y es que la serie de Amazon Prime Video sobre la vida de Jesús, contada desde los ojos de quienes lo conocieron, llega a un punto donde cada semana importa y los fans ya organizan su domingo alrededor del próximo estreno. Así, si estás al día con el show televisivo y quieres saber qué toca ahora, en esta nota te revelo la fecha y hora de lanzamiento del episodio 5, el penúltimo de esta entrega de la producción.

Vale precisar que la ficción llega a esta etapa con una audiencia fiel tras el capítulo 06x04, titulado “5:00 a. m. - 6:00 a. m.”.

Aquí, vimos cómo Nicodemo y Caifás querían conocer la verdad de boca de Jesús, pero por motivos distintos.

Y, luego de horas de silencio, nuestro protagonista finalmente habló y selló su destino.

Tras esto, los discípulos comprendieron que ahora son perseguidos, y la culpa llevó a Judas a tomar una última y trágica decisión.

Antes de continuar, mira una escena de “The Chosen” - Temporada 6:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?

Este episodio de la serie se estrena el domingo 29 de noviembre del 2026 en Amazon Prime Video, bajo el título “6:00 a. m. - 7:00 a. m.”.

Cabe resaltar que esa fecha rige para Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Alemania, Portugal e Italia, entre otros territorios establecidos en la web oficial de la ficción.

Zohara es un personaje de la serie "The Chosen" interpretado por la actriz estadounidense Janis Dardaris (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 5 DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?

En Amazon Prime Video, el lanzamiento del penúltimo capítulo de la sexta temporada de “The Chosen” respeta el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) del domingo 29 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 02:00 a.m. del domingo 29 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 03:00 a.m. del domingo 29 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 04:00 a.m. del domingo 29 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 05:00 a.m. del domingo 29 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?

Tal como mencioné previamente, en territorios como Latinoamérica y Estados Unidos, “The Chosen” es un título que forma parte del catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de este episodio sin mayores inconvenientes , asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: en España, AconTraplus emitirá el capítulo recién el martes 8 de diciembre del 2026.

¿QUÉ EPISODIOS FALTAN DE LA TEMPORADA 6 DE “THE CHOSEN”?

El calendario de la sexta temporada de “The Chosen” en Amazon Prime Video se organiza así:

Episodios 1 al 3: domingo 15 de noviembre del 2026

domingo 15 de noviembre del 2026 Episodio 4: domingo 22 de noviembre del 2026

domingo 22 de noviembre del 2026 Episodio 5: domingo 29 de noviembre del 2026

domingo 29 de noviembre del 2026 Episodio 6 (final): domingo 6 de diciembre del 2026

Jonathan Roumie como Jesús en una escena de la exitosa serie histórica "The Chosen" (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

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