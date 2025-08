“The Conjuring: Last Rites” (en Latinoamérica: “El conjuro 4: Los últimos ritos” y en España: “Expediente Warren: Extremaunción“) es uno de los grandes lanzamientos del 2025, dado que se ha anunciado como la última película de la saga “El conjuro”. En ese sentido, ¿te gustaría saber exactamente de qué trata, cuándo se estrena y otros datos claves sobre la cinta de terror? Pues, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción está dirigida por Michael Chaves, cineasta también detrás de "El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo" (“The Conjuring: The Devil Made Me Do It”), la anterior entrega de la saga que nació en el 2013.

Además, en el reparto, destacan: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mia Tomlinson y Ben Hardy, por solo mencionar algunos nombres.

¿DE QUÉ TRATA “THE CONJURING: LAST RITES”?

“The Conjuring: Last Rites” retoma la historia de los reputados demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes vuelven a las casas encantadas.

Esta vez, se enfrentan al caso de la familia Smurl, la cual se instaló en una antigua vivienda en West Pittston, Pensilvania.

Sin embargo, poco después de mudarse, los Smurl comenzaron a experimentar fenómenos inquietantes... lo que los hace recurrir a los servicios de los Warren.

Así, nuestros protagonistas pronto se dan cuenta de que el culpable es el primer demonio que encontraron en sus inicios.

MIRA EL TRÁILER DE “THE CONJURING: LAST RITES”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE CONJURING: LAST RITES”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “The Conjuring: Last Rites”:

Vera Farmiga como Lorraine Warren

Patrick Wilson como Ed Warren

Shannon Kook como Drew Thomas

Mia Tomlinson como Judy Warren

Ben Hardy como Tony Spera

Steve Coulter como el Padre Gordon

¿CÓMO VER “THE CONJURING: LAST RITES”?

“The Conjuring: Last Rites” llega a los cines a nivel internacional de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 4 de septiembre del 2025

jueves 4 de septiembre del 2025 Estreno en España y Estados Unidos: viernes 5 de septiembre

Entonces, para disfrutar de la producción, revisa la cartelera de tu cine favorito y -desde su día de lanzamiento- asegúrate de adquirir entradas a la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "The Conjuring: Last Rites", película de terror del director Michael Chaves (Foto: Warner Bros.)

