Decir adiós a “The Conners” no es cualquier cosa. Para muchos, esta serie ha sido más que una comedia familiar: ha sido una compañía constante, un reflejo realista de lo que significa ser parte de una familia trabajadora. Desde que conocimos a los personajes por primera vez en “Roseanne” en 1988, hasta la continuación con este nuevo título en 2018, hemos sido testigos de sus altibajos, sus pérdidas, sus peleas y, por supuesto, su sentido del humor inquebrantable.

Lo que siempre ha hecho especial a esta serie es que nunca ha intentado maquillar la realidad. Ha mostrado la vida tal y como es: complicada, impredecible, a veces dolorosa, pero siempre con un lugar para la risa y el amor. Dan, Jackie, Darlene, Becky, Mark, Harris y el resto del clan han crecido con nosotros, y ahora, después de más de 100 episodios, se preparan para una despedida que promete ser tan auténtica como conmovedora.

"The Conners" se encuentra en su temporada 7, pero su historia viene desde hace varias décadas (Foto: ABC) ×

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS?

Si estás siguiendo la temporada 7, te cuento que el gran final será este miércoles 23 de abril, con un episodio doble. Sí, los últimos dos capítulos (el quinto y sexto de esta entrega) se emitirán el mismo día, uno detrás del otro, para cerrar la historia con todo lo que “The Conners” representa: familia, emociones intensas y decisiones que cambian el rumbo de la vida.

El primero, titulado “Bandas de ejercicio, planes financieros y tierras lejanas”, se centrará en los momentos previos a la declaración legal por la demanda que la familia presenta contra las farmacéuticas tras la muerte de Roseanne. Dan recibe el apoyo de Jackie, Becky y Darlene, mientras que Mark se enfrenta a una decisión crucial y Becky y Tyler consideran formalizar su relación con un compromiso financiero.

El segundo episodio, “El camión se detiene aquí”, trae consigo las verdaderas despedidas. Jackie se prepara para sus pruebas físicas con la esperanza de reincorporarse a la policía, Darlene atraviesa una crisis en su matrimonio con Ben, y Dan enfrenta su declaración, un momento que, según se dice, tocará profundamente a los espectadores. Será una mezcla de emociones que seguramente dejará huella.

¿A QUÉ HORA SE TRANSMITEN?

Los episodios finales se emitirán a las 8:00 p.m. (hora del Este de EE. UU.) por la cadena ABC. Si estás en otra zona horaria o en otro país, te recomiendo confirmar el horario local para no perderte ningún detalle de este desenlace tan esperado.

La serie "The Conners" se despide luego de muchos años acompañando a las familias estadounidenses (Foto: ABC) ×

¿DÓNDE PUEDO VER LOS CAPÍTULOS EN LÍNEA?

Si no tienes acceso a ABC o prefieres ver los episodios en línea, la buena noticia es que estarán disponibles en Hulu a partir del jueves 24 de abril. Además, si quieres repasar la historia antes del final, las temporadas 1 a 6 también están en la misma cadena de streaming. Las primeras cinco temporadas pueden verse de forma gratuita en Tubi y PlutoTV.

¿QUÉ ESPERAR DEL FINAL?

Aunque los productores han mantenido los detalles bajo reserva, Bruce Helford, uno de los creadores, adelantó que en el episodio final sucederá algo que “no ha pasado nunca en la televisión abierta”. Así que ya puedes imaginar que será un momento único, posiblemente muy emotivo y, como siempre, sorprendente. Lo importante es que, según quienes han trabajado en la serie, este final será fiel a los personajes y a lo que ellos representan.

Los productores lo dijeron claro: no querían un final en el que simplemente “se apagan las luces”. La familia no termina, sigue adelante, como lo ha hecho desde el primer día. Y eso es justamente lo que hace a esta familia tan cercana: su capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando las cosas no salen como se esperaban.