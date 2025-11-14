Si pensabas que lo habías visto todo y ya nada podría ser peor, la segunda temporada de “The Creep Tapes” regresa para demostrarnos que las cosas pueden ponerse más espeluznantes. Aunque de por sí Peachfuzz nos causó pánico en la entrega anterior, ¿te imaginas en la trama a un imitador suyo? A continuación, lo que debes saber sobre la producción de terror que se estrenó el 14 de noviembre de 2025 en Shudder y AMC+.

Antes tenemos una buena noticia para ti: “The Creep Tapes” ha sido renovada para una tercera temporada, así que nuevos episodios llegarán a las pantallas para mantenernos aterrados.

A lo largo de "The Creep Tapes 2", conoceremos a nuevas víctimas (Foto: Duplass Brothers Productions)

¿DE QUÉ TRATA “THE CREEP TAPES 2”?

“The Creep Tapes 2” sigue profundizando en el oscuro mundo de Peachfuzz, el asesino en serie que atraerá nuevas víctimas bajo falsas promesas para posteriormente filmar sus encuentros; sin embargo, cuando avanzan las grabaciones, estas personas poco a poco descubren sus intenciones, por lo que se darán cuenta que cometieron un error fatal. No sólo ello, habrá otro asesino imitador del protagonista.

En cada historia, sentiremos el suspenso y giros inesperados, los cuales tendrán un toque de humor negro, generándonos una experiencia impactante.

Mark Duplass y David Dastmalchian compartirán pantalla en la segunda temporada de "The Creep Tapes" (Foto: Duplass Brothers Productions)

FECHA DE ESTRENO DE “THE CREEP TAPES 2”

La segunda temporada de “The Creep Tapes” llegó el 14 de noviembre de 2025 a Shudder y AMC+. Esta entrega, que retoma el formato de metraje encontrado, tendrá un total de seis episodios que se estrenarán semanalmente, aunque los primeros dos ya están disponibles. Por tanto, el calendario para disfrutar cada uno es el siguiente, según Bloody Disgusting.

Episodio 201: “Joseph”: viernes 14 de noviembre

Un imitador de asesinos llamado “Joseph” aparece en escena.

Episodio 202: “Wes”: 21 de noviembre

Wes acepta grabar un piloto de televisión para un programa de compraventa de casas.

Episodio 203: “Mark”: 28 de noviembre

Mark despierta encadenado a otro hombre en una habitación en ruinas. Le exigirán resolver acertijos.

Episodio 204: “Ava”: viernes 5 de diciembre

Ava está interesada en hacer un documental lascivo, pero este se frustra.

Episodio 205: “Nick”: viernes 12 de diciembre

En Nochebuena, Nick se enfrenta a su terapeuta, luego de que este tuviera un extraño comportamiento en la sesión de emergencia.

Episodio 206: “Angela”: viernes 19 de diciembre

Este capítulo se presenta con la visita de un familiar al que hace mucho no veía, pero termina mal.

En "The Creep Tapes" la máscara que normalmente usa el protagonista (Foto: Duplass Brothers Productions)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE CREEP TAPES 2”

ELENCO DE “THE CREEP TAPES 2”

Mark Duplass como Peachfuzz

David Dastmalchian como Joseph

Robert Longstreet

Katie Aselton

Diego Josef

Desean Terry

Alec Bewkes

Linas Phillips

Taylor Garron

Timm Sharp

Jody Lambert

Jeff Man

David Dastmalchian es otro maestro del terror que nos pondrá la piel de gallina en "The Creep Tapes" (Foto: Duplass Brothers Productions)

