La segunda temporada de la serie de terror “The Creep Tapes” ya es una realidad y, a lo largo de sus capítulos, busca seguir aterrorizando a sus espectadores con las cintas del asesino en serie más socialmente incómodo del mundo. Así, quizá te gustaría saber cuándo se estrena cada episodio de esta nueva entrega de la producción. Por eso, en esta nota, te traigo el calendario de lanzamiento completo. ¡Presta atención!

Vale precisar que la ficción es una obra—de tipo ‘found footage’ (metraje encontrado)—creada por Mark Duplass y Patrick Brice (los responsables de las películas “Creep” del 2014 y “Creep 2” del 2017).

De esta manera, el show televisivo continúa explorando las perturbadoras grabaciones de Peachfuzz, el asesino serial que atrae a sus víctimas con falsas pretensiones para filmarlas antes de matarlas.

A continuación, mira el tráiler de “The Creep Tapes” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE CREEP TAPES” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la serie consta de 6 capítulos en total, los cuales se estrenan semanalmente cada viernes, del 14 de noviembre al 19 de diciembre del 2025.

Episodio 1 - “Joseph”. Un asesino imitador llamado “Joseph” se encuentra con su igual. Fecha de estreno: viernes 14 de noviembre del 2025 .

Un asesino imitador llamado “Joseph” se encuentra con su igual. Fecha de estreno: . Episodio 2 - “Wes”. Wes acepta un trabajo filmando un piloto de TV para un programa de compraventa de casas presentado por un hombre extraño. Fecha de estreno: viernes 21 de noviembre del 2025 .

Wes acepta un trabajo filmando un piloto de TV para un programa de compraventa de casas presentado por un hombre extraño. Fecha de estreno: . Episodio 3 - “Mark”. Mark despierta encadenado a otro hombre en una habitación deteriorada y es obligado a resolver una serie de acertijos. Fecha de estreno: viernes 28 de noviembre del 2025 .

Mark despierta encadenado a otro hombre en una habitación deteriorada y es obligado a resolver una serie de acertijos. Fecha de estreno: . Episodio 4 - “Ava”. La búsqueda de Ava para hacer un documental lascivo es frustrada por su sujeto profundamente incómodo. Fecha de estreno: viernes 5 de diciembre del 2025 .

La búsqueda de Ava para hacer un documental lascivo es frustrada por su sujeto profundamente incómodo. Fecha de estreno: . Episodio 5 - “Nick”. Nick es confrontado por el extraño comportamiento de su terapeuta durante una sesión de terapia de emergencia en Nochebuena. Fecha de estreno: viernes 12 de diciembre del 2025 .

Nick es confrontado por el extraño comportamiento de su terapeuta durante una sesión de terapia de emergencia en Nochebuena. Fecha de estreno: . Episodio 6 (final de temporada) - “Angela”. Una visita de un familiar alejado sale terriblemente mal. Fecha de estreno: viernes 19 de diciembre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE CREEP TAPES” - TEMPORADA 2?

En Estados Unidos, los capítulos de la temporada 2 de “The Creep Tapes” se lanzan de madrugada, a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de su día de estreno.

¿CÓMO VER “THE CREEP TAPES” - TEMPORADA 2?

Para ver la serie de terror en territorio estadounidense, necesitas contar con una suscripción activa a cualquiera de estas plataformas exclusivas:

Shudder , con planes de $6.99 al mes o $71.88 al año.

, con planes de $6.99 al mes o $71.88 al año. AMC+, con planes desde $6.99 al mes.

Recuerda que ambos servicios de streaming lanzan los episodios de forma simultánea.

El actor estadounidense Mark Duplass es la figura principal del póster de la serie de terror "The Creep Tapes" (Foto: Shudder)

