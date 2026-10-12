El jueves 15 de octubre del 2026, la serie “La diplomática” (en su idioma original: “The Diplomat”), protagonizada por Keri Russell, lanza su cuarta temporada en Netflix, con un reparto que se ha convertido en el favorito de miles de suscriptores de la popular plataforma de streaming de la “N” roja. Así, si quieres saber más sobre las estrellas que se lucen en pantalla, en esta guía del elenco te cuento quién es quién en la producción, qué actores continúan y quiénes cambian de estatus. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares en la lista!

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Vale precisar que el show televisivo se presenta como un drama político contemporáneo que analiza las tensiones de las relaciones entre países y entre personas.

En ese sentido, la nueva entrega de la ficción gira en torno a dos matrimonios al borde del colapso, mientras una crisis entre Estados Unidos y el Reino Unido amenaza con llevar el conflicto a un escenario aún más peligroso.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La diplomática” - Temporada 4:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA DIPLOMÁTICA” - TEMPORADA 4?

1. Keri Russell como Kate Wyler

Empiezo el listado con la protagonista de la serie de Netflix: Kate Wyler, la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido.

Ella vuelve a estar interpretada por Keri Russell, reconocida por su trabajo previo en “Felicity”, “Free State of Jones” y “The Americans”.

Keri Russell como Kate Wyler en una escena de la cuarta temporada de la serie "The Diplomat" (Foto: Netflix / Well Red Films)

2. Rufus Sewell como Hal Wyler

Por otro lado, Hal Wyler es el vicepresidente de Estados Unidos y esposo de Kate.

El actor que asume este rol nuevamente es Rufus Sewell, a quien también hemos visto en “The Illusionist”, “The Holiday” y “A Knight’s Tale”.

Rufus Sewell como Hal Wyler en una escena de la cuarta temporada de la serie "The Diplomat" (Foto: Netflix / Well Red Films)

3. Allison Janney como Grace Penn

Grace Penn, por su parte, es la presidenta de Estados Unidos.

La estrella que le da vida al personaje es Allison Janney, quien fue promovida a miembro regular del elenco en esta temporada.

Y, en la industria de Hollywood, ella es famosa gracias a títulos como “American Beauty”, “Juno”, “Six Days Seven Nights” y “I, Tonya”.

Allison Janney como Grace Penn en una escena de la cuarta temporada de la serie "The Diplomat" (Foto: Netflix / Well Red Films)

4. Bradley Whitford como Todd Penn

Todd Penn es el esposo de Grace y, al igual que ella, el personaje ahora es parte del reparto regular de la producción.

El artista que lo interpreta es Bradley Whitford, también integrante de los elencos de “Get Out”, “The Cabin in the Woods” y “The Handmaid’s Tale”.

Bradley Whitford como Todd Penn en una escena de la cuarta temporada de la serie "The Diplomat" (Foto: Netflix / Well Red Films)

Otros actores y personajes de “La diplomática” - Temporada 4:

5. David Gyasi como Austin Dennison , Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido

, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido 6. Ali Ahn como Eidra Park , jefa de la estación de la CIA en Londres

, jefa de la estación de la CIA en Londres 7. Rory Kinnear como Nicol Trowbridge , Primer Ministro británico

, Primer Ministro británico 8. Ato Essandoh como Stuart Hayford , jefe adjunto de misión en la embajada en Londres

, jefe adjunto de misión en la embajada en Londres 9. Nana Mensah como Billie Appiah , jefa de gabinete de la Casa Blanca

, jefa de gabinete de la Casa Blanca 10. Aidan Turner como Callum Ellis , un espía británico

, un espía británico 11. Adam Silver como Howard

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