“The Drama” se ha convertido en la película de la que muchos están hablando, pues sigue a una pareja feliz y muy enamorada que, días antes de casarse, se confiesa sus peores secretos, lo que cambia el rumbo de la celebración y los pone a prueba. Debido a que esta comedia dramática y romántica impacta no solo a los personajes principales, sino también a la audiencia, aquí te contamos qué está diciendo la crítica sobre la producción protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.
El filme se estrenó el 17 de marzo de 2026 en el DGA Theater Complex de Los Ángeles y llegó a los cines de Estados Unidos el 3 de abril de 2026.
¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “THE DRAMA”?
- Para Brian Truitt, de USA Today: “Ambos protagonistas ofrecen interpretaciones sólidas. La de Zendaya es la más sutil pero poderosa, lidiando con las intensas emociones de una boda mientras su mundo se desmorona rápidamente. Por su parte, Pattinson es como una montaña rusa frenética en pantalla, cada vez más descontrolado a medida que la revelación de Emma hace que Charlie lo cuestione todo y reaccione mal ante la situación (…). La película está hecha a medida para generar debates importantes después de verla”.
- Para Richard Lawson, de The Hollywood Reporter: “Aunque Zendaya aparece primero en los créditos, la película pertenece realmente a Pattinson (…). ‘The Drama’ puede resultar entretenido, pero nunca alcanza la energía de una comedia en toda regla. Tampoco profundiza en el drama inherente a su premisa. En cambio, se queda a medio camino, o, quizás con mayor precisión, se estanca en un punto muerto. (…). Es una decepción, aunque bien hecha y con actuaciones brillantes. Es otro ejemplo de algo demasiado común: una premisa atractiva sin una estructura sólida”.
- Para Owen Gleiberman, de Variety: “El mecanismo satírico y sobrio de ‘The Drama’ consiste en que Charlie se va desmoronando poco a poco. Y Pattinson, sin duda, domina el arte de pasar del nerviosismo a la ansiedad (…), pero cuando una comedia se realiza con un estilo psicodramático tan clínico, nuestra creencia en lo que sucede es el pilar del chiste (…). Zendaya está deslumbrante en esta película, aunque me gustaría que su personaje tuviera un toque más oscuro”.
- Para William Bibbiani, de The Wrap: “Es impecable, incluso ostentosa, y está llena de gente interesante, pero la atmósfera es muy, muy extraña (…). Es fascinante, es compleja, y las actuaciones son increíbles, pero es difícil conectar con ella, y resulta demasiado inquietante como para disfrutarla plenamente. Ese es el riesgo que corre. No puedes tirarte de un edificio sin arriesgarte a lesionarte, y aunque ‘The Drama’ sobrevive a la caída, e incluso sale ilesa después, algo en su interior definitivamente se siente lesionado”.
- Para Peter Bradshaw, de The Guardian: “Es una mezcla descaradamente ofensiva de dos fenómenos estadounidenses: la comedia de bodas de Hollywood y el tiroteo en un instituto. Parte de su ingenio reside en esta ambigüedad genérica: ¿sátira o thriller? (…). El filme nos ofrece una provocación, un juego de ingenio y desprecio, un colapso psicológico articulado con mayor astucia que en muchas otras películas de tono más solemne”.
- Para Tim Robey, de Telegraph: “El drama promete revelaciones impactantes y una boda infernal, pero ofrece una comedia forzada, desagradable y poco romántica con personajes que no nos importan (…). Zendaya y Robert Pattinson interpretan a una pareja cuya felicidad se desmorona en los preparativos de su boda. Sin embargo, cualquier química que pudiéramos esperar de esta pareja se ve anulada por la historia, y son incapaces de evitar que la película parezca un desenlace inverosímil”.
- Para Emma Stefansky, de Empire: “Por muy oscura que sea, a menudo resulta hilarante con ese humor cruel y agudo que ha demostrado ser un experto en Borgli (…). Una disección oscura y sombríamente divertida de la relación ‘perfecta’ de una pareja, que examina cómo las fuerzas internas y las presiones externas pueden llevar a dos personas a su punto de ruptura (…). Los personajes están igualmente atados por sus compulsiones más bajas, tropezando consigo mismos tratando de conciliar lo que quieren con lo que creen que todos a su alrededor esperan”.
- Para Clarisse Loughrey, de The Independent: “Ninguna otra película de este año te hará sentir tan incómodo como ‘The Drama’. No te la pierdas. Es provocativa y adictiva: una comedia romántica que destroza el significado mismo de la palabra, al someter el amor al microscopio del psicoanalista y arrancar la risa a la fuerza de sus espectadores. Eso la convierte en un pequeño milagro en nuestro panorama artístico moderno: una película que nunca le da todo masticado a su público ni se preocupa demasiado por tener todo perfectamente ajustado”.
