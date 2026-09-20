Tras conquistar a los fans de los misterios con “The Apothecary Diaries” (en español: “Los diarios de la boticaria” y en su idioma original: “Kusuriya no Hitorigoto”), Natsu Hyuga llevará otra de sus historias al anime: ahora, la autora deja atrás el Palacio Interior de Maomao y Jinshi para adentrarse en una escuela donde los estudiantes poseen poderes especiales. Y es que “The Failure at God School” (o “Kamisama Gakkou no Ochikobore”), el manga ilustrado por Modomu Akagawara, ha confirmado su adaptación animada, la cual nos presentará a una joven aparentemente sin habilidades en un mundo marcado por los dioses.

Vale precisar que este proyecto se suma a un año cargado para Natsu Hyuga, pues “The Apothecary Diaries” estrena su tercera temporada el viernes 2 octubre del 2026 a través de Crunchyroll.

Además, la película de la franquicia llegará a los cines japoneses en diciembre, su videojuego está programado para lanzarse en el 2027 y una serie live-action fue anunciada para el 2028.

¿DE QUÉ TRATA “THE FAILURE AT GOD SCHOOL”?

De acuerdo con el sitio oficial del anime, “The Failure at God School” narra la historia de Nagi Hinamiya, una estudiante de tercer año de secundaria que recibe la carta de aceptación al Kannagara Gakuen, una escuela de élite reservada para quienes poseen un fuerte poder divino.

El problema es que nuestra protagonista no logra identificar ninguna habilidad propia y rápidamente carga con la etiqueta de “fracasada” dentro de esa institución.

En este contexto, Tsukuyomi no Mikoto, un dios de rango alto, percibe en ella algo especial, y ese vínculo termina destapando un pasado y un futuro que la joven desconocía.

Así, el relato explora el subgénero fantástico-escolar con toques sobrenaturales, el cual suele conectar con un público que disfruta tanto del drama adolescente como de la mitología.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “THE FAILURE AT GOD SCHOOL”?

Tal como mencioné previamente, “The Failure at God School” nace de la pluma de Natsu Hyuga, la misma creadora de “The Apothecary Diaries”, con ilustraciones de Modomu Akagawara, conocida también por su manga “Ani Tomo”.

Cabe resaltar que la obra se serializa en la revista Hana to Yume desde agosto del 2021 y es publicada por Seikaisha y Hakusensha.

¿CUÁNTOS TOMOS TIENE EL MANGA “THE FAILURE AT GOD SCHOOL”?

Hasta el momento, el manga “The Failure at God School” acumula 15 tomos lanzados en Japón y cuenta con una serie de cinco novelas ligeras que arrancó el 20 de enero del 2022.

Importante: el anuncio internacional del anime se dio el pasado jueves 17 de septiembre del 2026, coincidiendo con el estreno del volumen 15 del texto un día después.

Este es el póster oficial del anuncio de la adaptación al anime de "The Failure at God School" (Foto: Bandai Namco Filmworks)

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