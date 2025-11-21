Los Morgan se trasladan para una nueva aventura en “The Family Plan 2”, donde el exagente Dan Morgan (Mark Wahlber) debe proteger a su familia de un enemigo del pasado que asegura tiene una deuda pendiente con el protagonista de la comedia de acción de Apple TV+. En medio de las vacaciones navideñas, los Morgan se enfrentan a robos de banco, travesuras navideñas y persecuciones en auto. Pero ¿quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El rodaje principal de la secuela, que cuenta con Mark Wahlberg, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Stephen Levinson y John G. Scotti como productores, comenzó en enero de 2025 y terminó en marzo de ese año. La producción estuvo a cargo de las compañías Apple Studios, Skydance Media y Municipal Pictures.

Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti, Van Crosby, Kit Harington, Sidse Babett Knudsen, Sanjeev Bhaskar, Daniel de Bourg, Reda Elazouar, Daisy Tormé, Paul Besterman y Lucy Newman-Williams con parte del elenco de “The Family Plan 2”, que tiene una duración de 106 minutos.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE FAMILY PLAN 2”

1. Mark Wahlberg como Dan Morgan

Mark Wahlberg, quien apareció en películas como “La tormenta perfecta”, “El planeta de los simios”, “Los infiltrados”, “El luchador”, “Ted”, “Guerra de papás”, “Transformers: La era de la extinción” y “Transformers: El último caballero”, retoma el papel de Dan Morgan, quien tras visitar a su hija en Londres se encuentra con un enemigo del pasado que empieza a perseguirlo.

Mark Wahlberg vuelve a interpretar a Dan Morgan,en la comedia de acción "The Family Plan 2", donde vive otra aventura cargada de acción (Foto: Apple TV+)

2. Michelle Monaghan como Jessica Morgan

Michelle Monaghan, quien fue parte de “Kiss Kiss Bang Bang”, “Gone Baby Gone”, “Made of Honor”, “Eagle Eye”, “Trucker”, “Source Code”, “Pixels”, “Patriots Day”, “Misión: Imposible III”, “True Detective”, “The Path” y “The White Lotus”, vuelve a interpretar a Jessica Morgan, quien una vez más debe lidiar con los secretos de su esposo Dan.

Michelle Monaghan retoma el rol de Jessica Morgan, quien sigue a su esposo en otra aventura, en la comedia de acción "The Family Plan 2" (Foto: Apple TV+)

3. Kit Harington como Aidan

Kit Harington, conocido principalmente por su papel de Jon Snow en la serie “Game of Thrones” y por participar en el drama “The Death & Life of John F. Donovan”, por interpretar a Dane Whitman en la película del Universo Cinematográfico de Marvel, “Eternals” y por dar voz a Eret en las películas “Cómo entrenar a tu dragón”, da vida Aidan, el antiguo enemigo de Dan Morgan.

Dan (Mark Wahlberg) se enfrenta a su enemigo Aidan (Kit Harington) para proteger a su familia en la comedia de acción "The Family Plan 2" (Foto: Apple TV+)

4. Zoe Colletti como Nina Morgan

Zoe Colletti, quien participó en producciones como “Wildlife”, “Skin”, “Scary Stories to Tell in the Dark”, “Fear the Walking Dead”, “A Boy Called Christmas”, “Only Murders in the Building” y “Boo Bitch”, retoma el rol de Nina Morgan, la hija de Dan que decide quedarse en Londres para Navidad para estar con su novio.

Mark Wahlberg, Michelle Monaghan y Zoe Collett en una escena de la comedia de acción "The Family Plan 2" (Foto: Apple TV+)

5. Van Crosby como Kyle Morgan

Van Crosby, quien fue parte de las series “Un niño grande”, “Criminal Minds”, “Splitting Up Together”, “Dollface”, “Roar” y “Side Quest”, da vida a Kyle Morgan en la secuela “Plan en familia”. Se trata del segundo hijo de Dan y Jessica.

Van Crosby, Michelle Monaghan, Mark Wahlberg, Zoe Colletti y Reda Elazouar son parte del reparto principal de la comedia de acción "The Family Plan 2" (Foto: Apple TV+)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto “The Family Plan 2”:

Sidse Babett Knudsen como Svetlana

Sanjeev Bhaskar como Vikram

Daniel de Bourg

Reda Elazouar como Omar

Peter Lindsey como Max Morgan

Theodore Lindsey como Max Morgan

Daisy Tormé

Paul Besterman

Lucy Newman-Williams

Ryan Wilson

Patrick Cavanaugh

Joshua Broadstone

Kiziana Jean-Louis

Gigi Burgdorf

¿DE QUÉ TRATA “THE FAMILY PLAN 2”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, en “The Family Plan 2”, “ahora que Dan ha dejado atrás su época de asesino, lo único que desea para Navidad es pasar tiempo de calidad con sus hijos. Pero cuando descubre que su hija tiene sus propios planes, reserva un viaje familiar a Londres, poniéndolos a todos en la mira de un enemigo inesperado.”

¿CÓMO VER “THE FAMILY PLAN 2”?

“The Family Plan 2” se estrenó el viernes 21 de noviembre de 2025 en Apple TV+, por lo tanto, para ver la secuela de la comedia de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

