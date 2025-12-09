La magia de las fiestas de fin de año ya se siente en el aire, por lo que las producciones navideñas siguen sumándose a todas las plataformas de streaming. Así, si eres de aquellos que buscan un título que se centre en la dimensión espiritual de estas fechas, quizá quieras darle una oportunidad a “Kevin Costner Presents: The First Christmas”, un especial de ABC, Disney+ y Hulu.

Y es que esta producción—narrada por el ganador del Óscar Kevin Costner—ofrece la oportunidad de analizar el nacimiento de Jesús desde una mirada más humana.

Para esto, se respalda de recreaciones y expertos que narran la travesía de María y José antes de esa primera Nochebuena.

¿DE QUÉ TRATA “KEVIN COSTNER PRESENTS: THE FIRST CHRISTMAS”?

“Kevin Costner Presents: The First Christmas” es un especial navideño dirigido por David L. Cunningham que intenta recuperar la dimensión de riesgo y sacrificio que vivieron los padres de Jesús.

Es decir, explora las dificultades, las pruebas y los triunfos que rodearon el nacimiento de Cristo, evitando la visión idealizada del episodio bíblico.

Por lo tanto, a diferencia de otros relatos, se opta por mostrar la crudeza de la opresión romana y hasta la vulnerabilidad de la joven pareja a la que se le confió el cuidado del Hijo de Dios.

MIRA EL ADELANTO DE “KEVIN COSTNER PRESENTS: THE FIRST CHRISTMAS”

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN “KEVIN COSTNER PRESENTS: THE FIRST CHRISTMAS”?

Tal como mencioné previamente, “Kevin Costner Presents: The First Christmas” mezcla varios recursos:

Recreaciones dramáticas del relato bíblico (desde el compromiso de la joven pareja hasta el nacimiento de Jesús).

(desde el compromiso de la joven pareja hasta el nacimiento de Jesús). La narración en voz de Kevin Costner , quien no solo presenta las escenas, sino que también ofrece comentarios sobre su propia relación con la fe y otras experiencias personales.

, quien no solo presenta las escenas, sino que también ofrece comentarios sobre su propia relación con la fe y otras experiencias personales. Intervenciones de expertos y líderes religiosos, quienes aportan el contexto histórico y teológico de cada etapa del relato.​

¿CÓMO VER “KEVIN COSTNER PRESENTS: THE FIRST CHRISTMAS”?

“Kevin Costner Presents: The First Christmas” se lanza primero en la televisión estadounidense y, después, en el streaming.

La primera emisión del especial está programada para el martes 9 de diciembre del 2025, a las 8:00 p.m. (ET), a través de ABC.​

A partir del día siguiente, el miércoles 10 de diciembre del 2025, la producción queda disponible para verse en Disney+ y Hulu.

En Estados Unidos, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:​

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

Además, puedes acceder al contenido vía Disney Bundle, un paquete que combina Disney+, Hulu y ESPN+ en diferentes planes según tus necesidades.

