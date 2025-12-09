La magia de las fiestas de fin de año ya se siente en el aire, por lo que las producciones navideñas siguen sumándose a todas las plataformas de streaming. Así, si eres de aquellos que buscan un título que se centre en la dimensión espiritual de estas fechas, quizá quieras darle una oportunidad a “Kevin Costner Presents: The First Christmas”, un especial de ABC, Disney+ y Hulu.
Y es que esta producción—narrada por el ganador del Óscar Kevin Costner—ofrece la oportunidad de analizar el nacimiento de Jesús desde una mirada más humana.
Para esto, se respalda de recreaciones y expertos que narran la travesía de María y José antes de esa primera Nochebuena.
¿DE QUÉ TRATA “KEVIN COSTNER PRESENTS: THE FIRST CHRISTMAS”?
“Kevin Costner Presents: The First Christmas” es un especial navideño dirigido por David L. Cunningham que intenta recuperar la dimensión de riesgo y sacrificio que vivieron los padres de Jesús.
Es decir, explora las dificultades, las pruebas y los triunfos que rodearon el nacimiento de Cristo, evitando la visión idealizada del episodio bíblico.
Por lo tanto, a diferencia de otros relatos, se opta por mostrar la crudeza de la opresión romana y hasta la vulnerabilidad de la joven pareja a la que se le confió el cuidado del Hijo de Dios.
MIRA EL ADELANTO DE “KEVIN COSTNER PRESENTS: THE FIRST CHRISTMAS”
¿QUIÉNES PARTICIPAN EN “KEVIN COSTNER PRESENTS: THE FIRST CHRISTMAS”?
Tal como mencioné previamente, “Kevin Costner Presents: The First Christmas” mezcla varios recursos:
- Recreaciones dramáticas del relato bíblico (desde el compromiso de la joven pareja hasta el nacimiento de Jesús).
- La narración en voz de Kevin Costner, quien no solo presenta las escenas, sino que también ofrece comentarios sobre su propia relación con la fe y otras experiencias personales.
- Intervenciones de expertos y líderes religiosos, quienes aportan el contexto histórico y teológico de cada etapa del relato.
¿CÓMO VER “KEVIN COSTNER PRESENTS: THE FIRST CHRISTMAS”?
“Kevin Costner Presents: The First Christmas” se lanza primero en la televisión estadounidense y, después, en el streaming.
La primera emisión del especial está programada para el martes 9 de diciembre del 2025, a las 8:00 p.m. (ET), a través de ABC.
A partir del día siguiente, el miércoles 10 de diciembre del 2025, la producción queda disponible para verse en Disney+ y Hulu.
En Estados Unidos, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:
- Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes
- Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes
- Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual
Además, puedes acceder al contenido vía Disney Bundle, un paquete que combina Disney+, Hulu y ESPN+ en diferentes planes según tus necesidades.
