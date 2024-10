Himesh Patel encabeza el elenco principal de “The Franchise” (“La franquicia” en español), serie de HBO que sigue a un equipo de filmación durante la producción de una película de superhéroes. A medida que avanza el proceso, las cosas se complican y surgen más problemas que alteran a los involucrados en el proyecto que debe ser un éxito para competir en un universo cinematográfico salvaje. ¿Quiénes son parte del reparto de la comedia satírica? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El rodaje de la serie creada por Jon Brown y que cuenta con producción ejecutiva de Brown, Armando Iannucci y Sam Mendes se suspendió debido a la huelga SAG-AFTRA de 2023 y se reanudó el 26 de febrero de 2024. Los ocho capítulos de la primera temporada se estrenarán el 6 de octubre.

Aya Cash, Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein y Isaac Cole Powell completan el reparto principal de “The Franchise”. Mientras que Richard E. Grant, Daniel Brühl y Ruaridh Mollica tienen personajes recurrentes.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE FRANCHISE”

1. Himesh Patel como Daniel

Himesh Patel, actor británico conocido por interpretar a Tamwar Masood en la telenovela “EastEnders” y por protagonizar la película “Yesterday” y la serie “Station Eleven”, da vida a Daniel, quien es parte del equipo de producción de la película de superhéroes.

Himesh Patel interpreta a Daniel, uno de miembros de la producción de la película de superhéroes, en la comedia satírica "The Franchise" (Foto: HBO)

2. Aya Cash como Anita

Aya Cash, recordada por su papel de Stormfront en la serie “The Boys” y por aparición en películas como “The Oranges”, “Sleepwalk with Me”, “Begin Again”, “The Wolf of Wall Street”, “Mary Goes Round”, “Game Over, Man!” y “Scare Me”, interpreta a Anita.

Aya Cash asume el rol de Anita, quien también es parte de la producción, en la comedia satírica "The Franchise" (Foto: HBO)

3. Jessica Hynes como Steph

Jessica Hynes, actriz, directora y escritora británica que fue parte de películas como “Shaun of the Dead”, “Bridget Jones: The Edge of Reason”, “Harry Potter and the Order of the Phoenix”, “Burke and Hare”, “Bridget Jones’s Baby” y “Paddington 2″, asume el rol de Steph en “The Franchise”.

Jessica Hynes como Steph, quien trabaja de mano de Eric, en la comedia satírica "The Franchise" (Foto: HBO)

4. Billy Magnussen como Adam

Billy Magnussen, que fue parte de “Damsels in Distress”, “The Lost Valentine”, “Into the Woods”, “Bridge of Spies”, “American Crime Story”, “Unbreakable Kimmy Schmidt”, “Noche de juegos”, “007: No Time to Die”, “The Survivor”, “Spy Kids: Armageddon” y “Road House”, da vida a Adam, uno de los actores de la película de superhéroes.

Daniel Brühl interpreta a Eric mientras que Billy Magnussen interpreta a Adam en la comedia satírica "The Franchise" (Foto: HBO)

5. Lolly Adefope como Dag

Lolly Adefope, actriz y comediante británica que apareció en “The Last Leg”, “Year Friends”, “Dara Ó Briain’s Go 8 Bit”, “Sick Note”, “The Spy Who Dumped Me”, “Miracle Workers”, “The Graham Norton Show”, “Feel Good”, “Summer Camp Island” y “Seize Them!”, interpreta a Dag.

Lolly Adefope da vida a Dag, quien es parte del equipo de Daniel, en la comedia satírica "The Franchise" (Foto: HBO)

Estos son los actores y personajes que complementan el elenco de “The Franchise”:

Darren Goldstein como Pat

Isaac Cole Powell como Bryson

Richard E. Grant como Peter

Daniel Brühl como Eric

Ruaridh Mollica

¿DE QUÉ TRATA “THE FRANCHISE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Max, en “The Franchise”, “una tripulación esperanzada se encuentra atrapada dentro del disfuncional, absurdo y alegre infierno de las películas de superhéroes de franquicia”.

¿CÓMO VER “THE FRANCHISE”?

“The Franchise” se estrenará en HBO el domingo 6 de octubre de 2024 a las 10 pm. (Hora del Este) en Estados Unidos. Posteriormente, también estará disponible en HBO Latino

Los episodios de “The Franchise” también estarán disponibles en Max, por lo tanto, para ver la comedia satírica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.