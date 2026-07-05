Entre relanzamientos, remakes y homenajes a clásicos en el mundo del anime, hay un regreso que viene pisando fuerte esta temporada. Se trata de “The Ghost in the Shell”, la serie de Science Saru que llega a Amazon Prime Video y que promete meterse de lleno en la conversación de los fans del cyberpunk. Así, una de las franquicias que definieron el imaginario de la ciencia ficción japonesa ahora vuelve con una propuesta que parece respetar como pocas el espíritu original. Por eso, aquí te cuento cuándo la vas a poder ver y qué debes tener en cuenta antes de darle play.

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Vale precisar que la producción se ambienta en un futuro cercano donde las redes de información envuelven al mundo y la tecnología cibernética ha permitido crear cuerpos artificiales o “cyberbrains”.

Aquí conocemos a Motoko Kusanagi, una cyborg de cuerpo completo que lidera una unidad de combate contra el cibercrimen.

Resulta que ella y su equipo terminan integrando la Sección 9 de Seguridad Pública, un escuadrón especializado conocido como “Shell Squad” y que enfrenta conspiraciones internacionales mientras investiga a un misterioso hacker llamado “Puppet Master”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Ghost In The Shell”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE GHOST IN THE SHELL”

Según detalla la página oficial de Amazon, el anime se estrena el martes 7 de julio del 2026 de manera exclusiva en Amazon Prime Video, servicio de streaming disponible en más de 240 países y territorios.

Cabe resaltar que la plataforma excluye de este lanzamiento simultáneo a Japón y Vietnam, donde la distribución sigue reglas distintas.

Por otro lado, de acuerdo con GamesRadar, “The Ghost In The Shell” sigue un esquema de entregas semanales en lugar de liberar la temporada completa de una sola vez.

Esto significa que el calendario de estreno tentativo de los primeros capítulos quedaría así:

Episodio 1: martes 7 de julio del 2026

martes 7 de julio del 2026 Episodio 2: martes 14 de julio del 2026 (por confirmar)

Finalmente, el número total de capítulos de la temporada se estima entre 12 y 13.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE GHOST IN THE SHELL”?

Tal como señala Anime News Network, “The Ghost In The Shell” ha fijado el lanzamiento de sus episodios en el streaming para las 11:30 p.m. (JST). Es decir, en el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:30 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:30 a.m. de los miércoles Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:30 a.m. de los miércoles Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:30 a.m. de los miércoles España 4:30 p.m. de los miércoles

Importante: los horarios indicados son referenciales, ya que los capítulos pueden tardar algunos minutos en habilitarse en la plataforma Amazon Prime Video.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “THE GHOST IN THE SHELL”?

El anime “The Ghost In The Shell” está a cargo del estudio Science Saru, reconocido por trabajos como “Dan Da Dan” e “Inu-oh”.

La dirección, por su parte, recae en Mokochan, mientras que el guion corre por cuenta de EnJoe Toh.

De esta manera, el proyecto se suma a una tradición de adaptaciones del manga original de Shirow Masamune, publicado entre 1989 y 1991, que ya había dado pie a la icónica película de 1995 dirigida por Mamoru Oshii y a una versión live-action de Hollywood.

El anime "The Ghost in the Shell" destaca por recuperar el estilo artístico clásico, colorido y los diseños originales del manga de Masamune Shirow de 1989 (Foto: Science SARU / Production I.G)

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