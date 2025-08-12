Cada vez que termina una temporada de “The Gilded Age” es importante saber qué sucederá. Y no estoy hablando de un par de curiosidades sueltas, sino de saber qué va a pasar en el futuro con todos esos personajes que ya se sienten como parte del entorno. Así que cuando HBO confirmó que la serie tendrá una cuarta temporada, entendí que eso daría un respiro a los más fervientes fanáticos que sentían esa necesidad de tener más.

Y es que lo que ha logrado Julian Fellowes con “The Gilded Age” es más que un simple drama de época. Ha construido una historia que mezcla lo político con lo personal, que explora la lucha de clases, las ambiciones sociales y el peso de las apariencias, todo ambientado en la Nueva York del siglo XIX. Y claro, si le sumas un reparto de lujo y una producción impecable, el resultado es simplemente adictivo.

Desde su estreno en 2022, la serie ha ido creciendo temporada a temporada. De hecho, la tercera entrega logró un 20% más de audiencia que la segunda y las interacciones en redes aumentaron casi un 60% semana tras semana, según HBO. Así que no sorprende que la cadena haya decidido seguir apostando por esta historia. Lo interesante ahora es: ¿qué sabemos sobre la temporada 4?

Te cuento todo lo que se ha confirmado hasta ahora (y también lo que se rumorea) para que estés al tanto de lo que viene en “The Gilded Age”.

A lo largo de la serie de drama histórico "The Gilded Age", Carrie Coon interpreta a Bertha, mientras que Morgan Spector le da vida a su esposo George Russell (Foto: HBO)

¿HBO RENOVÓ OFICIALMENTE “THE GILDED AGE” PARA UNA CUARTA TEMPORADA?

Sí, y fue una excelente noticia para los fans. HBO anunció la renovación el 28 de julio de 2025, incluso antes de que se emitiera el final de la temporada 3. Según Francesca Orsi, ejecutiva de la cadena, la decisión fue fácil gracias al excelente trabajo de Julian Fellowes, el equipo de guionistas y todo el elenco.

La ejecutiva dijo que se trata de una experiencia televisiva que la audiencia “no quiere perderse semana tras semana”. Y tiene razón. Esta es una de esas series que sabés que va a generar conversación, memes, teorías y hasta debates históricos en Twitter/X.

¿DE QUÉ PODRÍA TRATARSE LA TEMPORADA 4?

Todavía no hay una sinopsis oficial, pero si viste el final de la temporada 3, seguro tienes tus propias teorías. Y es que quedaron muchas puertas abiertas. Por ejemplo, ¿realmente Bertha y George Russell están al borde del divorcio? ¿Marian y Larry llegarán al altar, o algo se interpondrá? ¿Qué hará Gladys ahora que se confirmó su embarazo con el duque? ¿Y Peggy finalmente encontrará estabilidad con el Dr. Kirkland, o su suegra volverá a meterse?

Algo que me parece clave es lo que Taissa Farmiga (Gladys) dijo en una entrevista: que no sabe si retomarán la historia justo después del embarazo o ya como madre. “Sería un cambio radical pasar de buscar libertad a convertirse en madre”, dijo. Y tiene razón, ese giro puede ser dramático y potente.

¿QUIÉNES VOLVERÁN AL ELENCO?

Por ahora no hay anuncios oficiales sobre nuevas incorporaciones o salidas, pero todo indica que volveremos a ver a los rostros principales. Es decir:

Carrie Coon como Bertha Russell

Morgan Spector como George Russell

Louisa Jacobson como Marian Brook

Taissa Farmiga como Gladys Russell

Denée Benton como Peggy Scott

Cynthia Nixon como Ada Brook

Christine Baranski como Agnes van Rhijn

Audra McDonald como Dorothy Scott

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 4?

Acá es donde toca armarse de paciencia. No hay una fecha oficial de estreno, pero si tomamos en cuenta el calendario anterior, podemos hacer algunas suposiciones. La primera temporada se estrenó en enero de 2022, la segunda en octubre de 2023, y la tercera —retrasada por las huelgas en Hollywood— llegó en junio de 2025.

Entonces, si todo va bien y no hay nuevas demoras en producción, podríamos tener la cuarta temporada en algún punto de 2026. Pero ojo, esto es solo especulación basada en los tiempos anteriores.

Carrie Coon como Bertha Russell en la tercera temporada de "The Gilded Age" (Foto: HBO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.