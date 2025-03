“The Gorge” (en español: “El abismo secreto”) es la película de Apple TV+ que ha conquistado a miles de personas alrededor del mundo gracias a su historia y el trabajo de sus protagonistas. En ese sentido, ¿conoces a todos los actores y personajes del filme? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos!

Vale precisar que la cinta está dirigida por Scott Derrickson y se centra en dos agentes de élite que están desplegados en torres opuestas, separados por un enorme precipicio que alberga un mal insondable.

Así, a pesar de la distancia que los separa, forjan un frágil vínculo mientras permanecen alerta ante esta escurridiza amenaza.

Sin embargo, cuando se les revela todo el alcance del peligro, capaz de sumir a la humanidad en el caos, deben unir sus fuerzas para contener el horror atrapado en el abismo, antes de que sea demasiado tarde.

A continuación, mira el tráiler de “The Gorge”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE GORGE”?

1. Miles Teller como Levi Kane

Para saber quién es quién en la película de Apple TV+, debemos empezar con uno de los protagonistas: Levi Kane. Él es un francotirador estadounidense destinado a vigilar la torre occidental que domina el desfiladero, por lo que su misión es neutralizar cualquier entidad que emerja del abismo, a pesar de la incertidumbre que rodea a lo que hay debajo.

El actor que lo interpreta es Miles Teller, también integrante de los elencos de “Whiplash”, “Divergent”, “Project X”, “Top Gun: Maverick” y “War Dogs”.

Miles Teller como Levi Kane y Anya Taylor-Joy como Drasa en una escena de la película "The Gorge" (Foto: Apple TV+)

2. Anya Taylor-Joy como Drasa

Drasa, por su parte, es una francotiradora lituana que trabaja para Rusia. Ella está situada en la torre oriental frente a Levi. Su misión es similar a la del hombre: eliminar cualquier amenaza que surja del abismo.

La artista que asume este rol es Anya Taylor-Joy, estrella británico-estadounidense criada en Argentina a quien previamente hemos visto en producciones como “Split”, “The Queen’s Gambit”, “Peaky Blinders”, “Dune: Part Two” y “The Witch”.

Anya Taylor-Joy le da vida a Drasa a lo largo de la película "The Gorge" (Foto: Apple TV+)

3. Sigourney Weaver como Bartholomew

Por otro lado, Bartholomew es una figura de mando que supervisa las operaciones relacionadas con el desfiladero, orientando a los francotiradores en sus peligrosas misiones.

La actriz que le da vida al personaje es la icónica Sigourney Weaver, reconocida por su trabajo en “Avatar”, “Alien”, “Ghostbusters”, “The Village”, “Un monstruo viene a verme”, entre otros proyectos.

Sigourney Weaver como Bartholomew en una escena de la película "The Gorge" (Foto: Apple TV+)

4. Sope Dirisu como J.D.

J.D. fue el predecesor de Levi en la historia. Él está interpretado por Sope Dirisu, cuya filmografía incluye títulos como “His House”, “Gangs of London”, “The Colony”, “Black Mirror” y “Silent Night”.

Sope Dirisu como J.D. en una escena de la película "The Gorge" (Foto: Apple TV+)

5. William Houston como Erikas

Erikas es el padre de Drasa y, al igual que su hija, también es lituano. El actor que se pone en la piel del personaje es William Houston, nombre incluido en los créditos de obras como “Will”, “Level Up”, “Sherlock Holmes”, “Clash of the Titans” y “The Last Duel”.

Anya Taylor-Joy como Drasa y William Houston como Erikas en una escena de la película "The Gorge" (Foto: Apple TV+)

Otros actores y personajes de “The Gorge”:

Kobna Holdbrook-Smith como el Comandante de Black Ops

James Marlowe como Bradford Shaw

Julianna Kurokawa como una aviadora

Ruta Gedmintas como una científica de la Segunda Guerra Mundial

Oliver Trevena como un tripulante

Sachin Bhatt como el oficial Pascoe

Samantha Coughlan como Janet

Alessandro Garcia como Ruben

Greta Hansen como Brit

Stephen Hulse como un cliente de la licorería

Oliver Mason como un pasajero

Larisa Munoz Mejia como una joven agente de policía

Adam Scott-Rowley como Joel

József Tálos como Woody