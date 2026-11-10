La cantante y actriz Fantasia Barrino Taylor como Rebecca en una escena de la película dramática navideña "The Gospel of Christmas" (Foto: The Tyler Perry Company / Netflix)
La cantante y actriz Fantasia Barrino Taylor como Rebecca en una escena de la película dramática navideña "The Gospel of Christmas" (Foto: The Tyler Perry Company / Netflix)
Carla Ocaña
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El famoso director vuelve a Netflix con “The Gospel of Christmas” (en español: “Góspel de Navidad”), una película que combina drama familiar, fe y redención. Así, con un elenco lleno de voces reconocidas de la música cristiana, la cinta se suma a las del catálogo de la popular . En ese sentido, si te gustaría saber de qué trata exactamente la producción y cuándo se estrena, esta nota es para ti. ¡Prepárate para agregarla a tu lista de visualizaciones!

Vale precisar que Perry escribió, dirigió y produjo el filme junto a Angi Bones y Tony L. Strickland.

La banda sonora del largometraje, por su parte, tiene la firma de Kirk Franklin como productor musical.

¿DE QUÉ TRATA “THE GOSPEL OF CHRISTMAS”?

“The Gospel of Christmas” narra la historia de Isaac (Durrell “Tank” Babbs), un pastor en apuros que hereda la iglesia de su familia en un barrio venido a menos de Nueva York.

Así, mientras enfrenta dudas, tentaciones y un adversario siniestro, él debe reencontrarse con su fe y con el poder de la oración.

¿Su meta? Pues, salvar la iglesia, a su familia y a su comunidad antes de Navidad... con la música ocupando un lugar central en el relato.

MIRA EL TRÁILER DE “THE GOSPEL OF CHRISTMAS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE GOSPEL OF CHRISTMAS”

“The Gospel of Christmas” llega a Netflix el miércoles 11 de noviembre del 2026, con una duración total de 103 minutos.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “THE GOSPEL OF CHRISTMAS”?

Fantasia Barrino y Durrell “Tank” Babbs encabezan el reparto de “The Gospel of Christmas” como los esposos Rebecca e Isaac, respectivamente.

A ellos los acompañan las siguientes figuras de la música:

  • CeCe Winans
  • Yolanda Adams
  • Shirley Caesar
  • The Clark Sisters
  • Kirk Franklin
  • Fred Hammond
  • Hezekiah Walker
  • Smokie Norful
  • Jekalyn Carr
  • Vanessa Bell Armstrong
  • Le’Andria Johnson
  • Ann Nesby
  • Chanté Moore
  • John Gray

De esta manera, la película funciona como una especie de gran encuentro del góspel contemporáneo.

El actor y músico estadounidense Durrell "Tank" Babbs es el protagonista de la película "The Gospel of Christmas" (Foto: The Tyler Perry Company / Netflix)
El actor y músico estadounidense Durrell "Tank" Babbs es el protagonista de la película "The Gospel of Christmas" (Foto: The Tyler Perry Company / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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