Uno de los mejores momentos de los primeros episodios de la sexta y última temporada de “The Handmaid’s Tale”, que se estrenó el 8 de abril de 2025 en Hulu, fue la reparación de Holly Maddox (Cherry Jones) y el reencuentro con su hija June (Elisabeth Moss) tras llegar a un refugio. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo reaccionaron las protagonistas? ¿Qué significa esto para los siguientes capítulos de la serie distópica creada por Thomas Fegnande?

En el estreno de la nueva entrega del drama basado en la novela de 1985 del mismo nombre de la autora canadiense Margaret Atwood, June llega a un campo de refugiados en Alaska y descubre que su madre continúa con vida, años después de creer que desapareció en las Colonias.

Se trata de un momento emotivo en “The Handmaid’s Tale”, ya que June sufrió mucho al enterarse que su madre había sido enviada a las Colonias. Por eso, cuando dio a luz a su hija con Nick (Max Minghella), decidió llamarla Holly. Pero Serena (Yvonne Strahovski) propuso el nombre Nicole.

¿QUÉ SIGNIFICA EL REGRESO DE HOLLY MADDOX PARA “THE HANDMAID’S TALE”?

Holly Maddox ha tenido gran influencia en su hija, ya que era una defensora de los derechos de las mujeres, incluso antes de Gilead. Por eso, su reaparición implica un argumento más intenso y complejo para la protagonista de la serie de Hulu. Ambas mujeres, tienen la oportunidad de sanar heridas del pasado.

Después del emotivo reencuentro y la explicación de Holly sobre cómo sobrevivió a las Colonias, madre e hija viven un momento de tensión cuando June resuelve regresar a Canadá para ayudar a Luke y Moira (Samira Wiley) tras la llamada de Mark Tuello (Sam Jaeger).

Por supuesto, Holly se opone. La discusión escala y ambas dicen cosas hirientes. No obstante, no tardan en reconciliarse. Holly se ofrece a cuidar a su nieta mientras June completa su misión. Sin duda, esto sienta las bases para profundizar en la parte emocional en la última temporada de “The Handmaid’s Tale”.

Tanto Holly como June son mujeres fuertes debido a las batallas que han tenido que superar, lo que las convierte en un fuerte unido contra el enemigo. Holly regresa en el momento que June más la necesita.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 6 DE “THE HANDMAID’S TALE”?

La última temporada de “The Handmaid’s Tale” empezó el 8 de abril de 2025. Cada martes se emite un nuevo episodio en Hulu. Los tres primeros capítulos de la sexta entrega ya están disponibles en streaming.