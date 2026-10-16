Después del rotundo éxito en taquilla de “The Housemaid” (“La empleada” en Hispanoamérica y “La asistenta” en España), que recaudó más de 295 millones de dólares y se convirtió en una de las películas más rentables de Lionsgate en los últimos años, la película de suspenso psicológico que se basa en las novelas de superventas de Freida McFadden regresa con una secuela. Por supuesto, la nueva entrega cuenta con Sydney Sweeney en el rol protagónico y con la dirección de Paul Feig (“Mad Men”, “Bridesmaids”).

La primera entrega relata la historia de Millie Calloway (Sydney Sweeney), una joven que necesita desesperadamente un trabajo debido a su libertad condicional y que se convierte en la empleada doméstica interna en la lujosa mansión de Nina (Amanda Seyfried) y Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Aunque ellos aparentan ser la pareja perfecta, en realidad esconden varios secretos.

Aunque Millie también cae en los engaños de Andrew y cree que NIna es es una mujer sumamente inestable, manipuladora y cruel, eventualmente descubre la verdad y encuentra la manera de librarse de ese hombre violento y manipulador. El final de “The Housemaid” dejó el camino preparado para la secuela.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asume el rol protagonista de Millie Calloway en la película de suspenso "The Housemaid" (Foto: Lionsgate)

LO QUE SE SABE SOBRE LA SECUELA DE LA “THE HOUSEMAID”

El 30 de marzo de 2026, Lionsgate confirmó la secuela de “La empleada” bajo el título de “The Housemaid’s Secret”, que adaptará el segundo libro de la famosa trilogía de McFadden. Rebecca Sonnenshine se encargará de la adaptación, al igual que lo hizo en la primera entrega.

“Tanto la taquilla mundial como la repercusión en las redes sociales demuestran que el público ha respondido con fuerza —y de forma muy notoria— a la experiencia totalmente única y verdaderamente teatral de ‘La empleada’ y quiere saber qué ocurre después”, indicó Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, en un comunicado.

Asimismo, agregó: “‘The Housemaid’s Secret’ es otro libro apasionante de la serie de Freida que ha cautivado a lectores de todo el mundo, y estamos deseando adaptarlo a una experiencia cinematográfica igual de emocionante y desternillante”.

Por su parte, el director Paul Feig declaró: “Ha sido emocionante ver cómo el público de todo el mundo se ha enamorado de ‘La criada’ y del increíble trabajo de nuestro talentoso elenco y equipo. Tenemos la suerte de que Freida McFadden ya haya continuado la historia de Millie en el libro, y de poder trabajar con Rebecca Sonnenshine y Lionsgate para llevar esta nueva historia al público”.

FECHA DE ESTRENO DE “THE HOUSEMAID’S SECRET”

La película “The Housemaid’s Secret” tiene programado su estreno para el 17 de diciembre de 2027.

¿DE QUÉ TRATA “THE HOUSEMAID’S SECRET”?

En la secuela de “La empleada”, Millie Calloway intenta dejar atrás su oscuro pasado, pero vuelve a quedar atrapada en una red de secretos domésticos. Esta vez trabajará para Douglas Garrick, un hombre sumamente adinerado que vive en un espectacular y lujoso ático de Manhattan.

Millie tiene prohibido entrar a la habitación de invitados y molestar a la esposa de Douglas, Wendy Garrick, quien al parecer tiene una grave enfermedad. Después de escuchar llantos desgarradores y notar manchas de sangre, la empleada decide romper la estricta regla y descubre que ha caído en otra trampa mortal.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Lionsgate, “en ‘El secreto de la criada’, Millie regresa y acepta un trabajo como ama de llaves para una mujer a la que nunca se le permite ver, solo para descubrir la verdad detrás de la puerta cerrada que amenaza con revelar secretos mucho más oscuros que los suyos”.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “THE HOUSEMAID’S SECRET”?

Por supuesto, Sydney Sweeney regresa como Millie Calloway. Mientras que Michele Morrone retoma el papel de Enzo Accardi, el jardinero italiano de la primera película. Incluso, Amanda Seyfried ha expresado su interés en repetir el rol de Nina. A pesar de que su historia terminó, no descarta realizar un cameo.

En marzo de 2026, se anunció que Kirsten Dunst se unió al reparto como Wendy Garrick. “Es un privilegio llevar a la pantalla el siguiente capítulo de ‘The Housemaid’ con Kirsten Dunst”, aseguró Erin Westerman, presidenta de Lionsgate Motion Picture Group.

Sydney Sweeney como Millie Calloway

Michele Morrone como Enzo Accardi

Kirsten Dunst como Wendy Garrick

Paul Anthony Kelly como Douglas Garrick

Stephen Kalyn como Brock

Brittany Snow como Marybeth

Kirsten Dunst, que anteriormente participó en la película "Civil War", se une al reparto principal de "The Housemaid's Secret" (Foto: A24)

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