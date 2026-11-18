“Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” (en su idioma original: “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”) es la esperadísima película de la franquicia sobre Panem que lleva a la pantalla grande el pasado de un joven Haymitch Abernathy. Así, frente a este estreno, es comprensible que los espectadores quieran saber cuánto tiempo hay que reservar en la agenda para disfrutarla y desde qué edad conviene sentarse a verla. Por lo tanto, si vas con adolescentes o espectadores más jóvenes al cine, aquí te cuento todo lo que debes conocer respecto a su clasificación.

Vale precisar que la producción adapta la novela de Suzanne Collins publicada en el 2025. De esta manera, funciona como secuela de “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (2023) y como precuela de la primera “Los juegos del hambre” (2012).

En ese sentido, seguimos a Haymitch Abernathy en su juventud, décadas antes de convertirse en el mentor de Katniss Everdeen.

Resulta que, en este contexto, él participa en los 50° Juegos del Hambre, una edición especial conocida como el “Segundo Vasaje”, en la que el Capitolio duplica el número de tributos elegidos.

Entonces, atrapado en una competencia aún más cruel, él deberá enfrentar al sistema que lo marcó y podremos descubrir qué lo convirtió en el hombre al que conocimos en la saga original.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”:

¿CUÁNTO DURA “LOS JUEGOS DEL HAMBRE: AMANECER EN LA COSECHA”?

La película tiene una duración de 158 minutos. Es decir, 2 horas y 38 minutos, estableciéndose como la cinta más larga de la franquicia.

Por lo tanto, si vas acompañado de alguien que no tiene mucha paciencia con las funciones de cine largas, es mejor organizar la salida con anticipación.

Whitney Peak como Lenore Dove Baird y Joseph Zada como Haymitch Abernathy en una escena de la película "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" (Foto: Lions Gate Films / Color Force / Medienboard Berlin-Brandenburg)

EDAD RECOMENDADA PARA VER “LOS JUEGOS DEL HAMBRE: AMANECER EN LA COSECHA”

Tal como revela Film Ratings, en Estados Unidos, la Motion Picture Association (MPA) clasificó a “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” con una restricción PG-13, la cual señala que algunos contenidos pueden resultar inapropiados para menores de 13 años.

¿La razón? Pues, se identificó los siguientes elementos: violencia, imágenes sangrientas, contenido perturbador, escenas en las que se fuma y consumo de alcohol por parte de adolescentes.

IMDb, por su parte, reúne estas calificaciones por país:

Reino Unido e Irlanda: 12A

España: 12

Colombia: 12

México: B15

Brasil: 16

Australia: M

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LOS JUEGOS DEL HAMBRE: AMANECER EN LA COSECHA”?

El lanzamiento en cines de “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha” respeta la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 19 de noviembre del 2026

jueves 19 de noviembre del 2026 Estreno en España y Estados Unidos: viernes 20 de noviembre del 2026

El legendario actor Ralph Fiennes interpreta a Coriolanus Snow a lo largo de la película "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" (Foto: Lions Gate Films / Color Force / Medienboard Berlin-Brandenburg)

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