Una familia queda atrapada en su propia casa y debe sobrevivir con los recursos que tienen a la mano mientras intentan salir o descubrir que les impide ir al exterior en “The Last House” (“La última casa” en español), película de terror de Netflix. Aunque ellos no son los únicos, son los que logran sobrevivir más tiempo y empiezan a ver algunos atisbos de la amenaza que está afuera y que pronto podría venir por Riley (Greta Lee), Jason (Wagner Moura) y sus hijos. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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“‘La última casa’ desafía la idea de un refugio seguro, convirtiendo un hogar familiar en un entorno hostil donde la supervivencia exige unidad”, explicó el director Louis Leterrier (“Now You See Me”, “Lupin”) a Tudum. “Es la peor pesadilla de una familia común, que los lleva al límite para protegerse mutuamente y expone la fragilidad de la seguridad, así como la lucha desesperada por recuperarla”.

“The Last House”, intenso thriller de ciencia ficción escrito por Matthew Robinson, tiene como protagonistas al nominado al Óscar Wagner Moura y a Greta Lee. A ellos se suman actores como Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski, Gabriel Barbosa, Sam Lerner, Audrey Anderson y Sid Edwards.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LAST HOUSE”

1. Greta Lee como Riley

Greta Lee, actriz y modelo estadounidense conocida por sus papeles en películas como “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “Tron: Ares” y “A House of Dynamite”, asume el papel de Ann, la esposa de Jason y la encargada de mantener el balance mental y la cordura del grupo.

“Ann es un pilar fundamental”, explicó Lee a Netflix. “Tengo la gran suerte de haber podido inspirarme en todas las mujeres de mi vida que son el sustento de sus respectivas familias. Posee una fuerza inquebrantable y desinteresada que perdura incluso en los momentos más difíciles. Es la personificación de la fuerza sobrehumana, ese fenómeno en el que una persona normal, en este caso una madre común, puede desencadenar una extraordinaria oleada de fortaleza física y emocional ante el estrés o el peligro extremos. Y todo por amor. Ese es el superpoder de Ann, al igual que el de tantas otras madres que conozco”.

En la película "The Last House", la reconocida actriz estadounidense Greta Lee asume el rol protagonista de Ann, que es una madre dispuesta a todo por proteger a su familia (Foto: Netflix)

2. Wagner Moura como Jason

Wagner Moura, actor y cineasta brasileño conocido por producciones como “Tropa de élite”, “Narcos” de Netflix, y “O Agente Secreto”, por la que consiguió el Globo de Oro a Mejor actor - Drama y una nominación a los Premios Óscar al Mejor actor, da vida a Jason, el patriarca de la familia que utiliza la fuerza para librarse del confinamiento.

“Jason es padre, pero también un protector acérrimo de su esposa e hijos”, señaló Moura. “Sabe que tiene que mantener la calma y la estabilidad cuando todo se complica. También tiene que reflexionar sobre sí mismo y encontrar la manera de ayudar a su familia a superar esta situación”.

El actor Wagner Moura interpreta a Jason, quien intenta diferentes formas de liberarse del encierro, en la película "The Last House" (Foto: Netflix)

3. Noah Alexander Sosnowski como Graham

Noah Alexander Sosnowski, que fue parte de “Explore the Wild”, “Section 8”, “On the Run” y “Dhar Mann”, es el encargado de interpretar a Graham en “La última casa”. Se trata del hijo mayor de Ann y Jason.

Noah Alexander Sosnowski como Graham, Greta Lee como Ann, Riley Chung como Ruth y Wagner Moura como Jason en la película de terror "The Last House" (Foto: Netflix)

4. Riley Chung como Ruth

Riley Chung, que anteriormente apareció en producciones como “Joyeux Noel”, “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” y “Sunrise”, asume el rol de Ruth, la hija pequeña de Jason y Ann.

Wagner Moura como Jason, Greta Lee como Ann y Riley Chung como Ruth en una escena de la película de terror "The Last House" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Last House”:

Emma Ho

Gabriel Barbosa

Sam Lerner

Audrey Anderson como Susan

Sid Edwards

Sid Edwards como Max Richardson

Lewis Goody como Greg

Nancy Baldwin como Nancy

Tawny Fontana como Jasmine

Jed Aukin como Scott

Oliver Henry Arnold como Paul

Felicity Bown como Jessica

¿DE QUÉ TRATA “THE LAST HOUSE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘The Last House’ se centra en una familia atrapada en su hogar sin posibilidad de escapar. Por si fuera poco, sus recursos se agotan y deben colaborar para sobrevivir no solo a la escasez de lo esencial, sino también a la misteriosa amenaza que los mantiene confinados.”

¿CÓMO VER “THE LAST HOUSE”?

“The Last House” se estrenará el viernes 7 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de terror solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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