Hay estrenos que llegan con una promesa sencilla y efectiva: quedarte encerrado en el peor lugar posible, que resulta ser tu propia casa. Y eso es justo lo que propone “The Last House” (en español: “La última casa”), la nueva película de Netflix que combina terror y ciencia ficción, y que ya empieza a sonar fuerte entre quienes buscan sumar un atractivo título a su próxima maratón de suspenso. Así, si tienes curiosidad por saber de qué trata y cuándo puedes ver el largometraje, aquí te lo cuento.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Louis Leterrier, cineasta reconocido por proyectos como “Now You See Me” y algunos episodios de la serie “Lupin”.

Por otro lado, el guion está a cargo de Matthew Robinson, mientras que Chernin Entertainment y 3 Arts Entertainment firman como productoras.

¿DE QUÉ TRATA “THE LAST HOUSE”?

Tal como revela Netflix Tudum, “The Last House” narra la historia de una familia de cuatro integrantes que queda sellada dentro de su propia casa sin posibilidad de salir.

Entonces, a medida que sus recursos escasean, ellos deben unirse para sobrevivir, tanto a la falta de suministros como a la misteriosa amenaza que los mantiene atrapados.

De acuerdo con el portal, el director Louis Leterrier describe la premisa del filme como un cuestionamiento a la idea del hogar como refugio seguro: la vivienda familiar se convierte en un entorno hostil que empuja a sus habitantes al límite para proteger a los suyos.

La actriz Greta Lee, por su parte, le comentó a ese mismo medio que la trama plantea preguntas sobre el mundo actual y cómo decidimos habitarlo.

Finalmente, el actor Wagner Moura adelantó que el relato incluye giros que el público no va a anticipar.

MIRA EL TRÁILER DE “THE LAST HOUSE”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “THE LAST HOUSE”?

El reparto de “The Last House” está encabezado por la estadounidense Greta Lee, quien interpreta a Ann, y el brasileño Wagner Moura, quien le da vida a Jason. Ambos asumen el rol de los padres que lideran el hogar.

Los acompañan en el elenco principal:

Riley Chung

Emma Ho

Noah Alexander Sosnowski

Gabriel Barbosa

Sam Lerner

Audrey Anderson

Sid Edwards

¿CÓMO VER “THE LAST HOUSE”?

“The Last House” se estrena el viernes 7 de agosto del 2026, en exclusiva para Netflix.

Por lo tanto, para ver los 110 minutos del largometraje sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "The Last House", película de terror y ciencia ficción dirigida por Louis Leterrier (Foto: Netflix)

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