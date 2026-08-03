En la película "The Last House", la reconocida actriz estadounidense Greta Lee asume el rol protagonista de Ann (Foto: Netflix)
En la película "The Last House", la reconocida actriz estadounidense Greta Lee asume el rol protagonista de Ann (Foto: Netflix)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Hay que llegan con una promesa sencilla y efectiva: quedarte encerrado en el peor lugar posible, que resulta ser tu propia casa. Y eso es justo lo que propone “The Last House” (en español: “La última casa”), la nueva película de que combina terror y ciencia ficción, y que ya empieza a sonar fuerte entre quienes buscan sumar un atractivo título a su Así, si tienes curiosidad por saber de qué trata y cuándo puedes ver el largometraje, aquí te lo cuento.

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Vale precisar que la cinta está dirigida por Louis Leterrier, cineasta reconocido por proyectos como “Now You See Me” y algunos episodios de la serie “Lupin”.

Por otro lado, el guion está a cargo de Matthew Robinson, mientras que Chernin Entertainment y 3 Arts Entertainment firman como productoras.

¿DE QUÉ TRATA “THE LAST HOUSE”?

Tal como revela , “The Last House” narra la historia de una familia de cuatro integrantes que queda sellada dentro de su propia casa sin posibilidad de salir.

Entonces, a medida que sus recursos escasean, ellos deben unirse para sobrevivir, tanto a la falta de suministros como a la misteriosa amenaza que los mantiene atrapados.

De acuerdo con el portal, el director Louis Leterrier describe la premisa del filme como un cuestionamiento a la idea del hogar como refugio seguro: la vivienda familiar se convierte en un entorno hostil que empuja a sus habitantes al límite para proteger a los suyos.

La actriz Greta Lee, por su parte, le comentó a ese mismo medio que la trama plantea preguntas sobre el mundo actual y cómo decidimos habitarlo.

Finalmente, el actor Wagner Moura adelantó que el relato incluye giros que el público no va a anticipar.

MIRA EL TRÁILER DE “THE LAST HOUSE”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “THE LAST HOUSE”?

El reparto de “The Last House” está encabezado por la estadounidense Greta Lee, quien interpreta a Ann, y el brasileño Wagner Moura, quien le da vida a Jason. Ambos asumen el rol de los padres que lideran el hogar.

Los acompañan en el elenco principal:

  • Riley Chung
  • Emma Ho
  • Noah Alexander Sosnowski
  • Gabriel Barbosa
  • Sam Lerner
  • Audrey Anderson
  • Sid Edwards

¿CÓMO VER “THE LAST HOUSE”?

“The Last House” se estrena el viernes 7 de agosto del 2026, en exclusiva para Netflix.

Por lo tanto, para ver los 110 minutos del largometraje sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
  • Premium: US$24.99 al mes
El póster de "The Last House", película de terror y ciencia ficción dirigida por Louis Leterrier (Foto: Netflix)
El póster de "The Last House", película de terror y ciencia ficción dirigida por Louis Leterrier (Foto: Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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