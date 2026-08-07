El catálogo de terror de Netflix vuelve a estar en la conversación gracias a “The Last House” (en español: “La última casa”), una nueva película que ya tiene a más de un usuario de la plataforma buscando algo parecido para seguir la maratón frente a la TV. Así, si eres de los que terminan una cinta del género horror y quieren quedarse en ese mismo estado de nervios, esta nota te va a servir. Aquí te cuento que otros 5 títulos del famoso servicio de streaming pueden acompañar este lanzamiento.

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Vale precisar que “The Last House” sigue a una familia que, tras quedar atrapada dentro de su propia vivienda, debe sobrevivir con recursos cada vez más escasos y enfrentar la fuerza oscura que los mantiene encerrados.

Además, está dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Greta Lee, Wagner Moura y Gabriel Barbosa.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película de Netflix:

¿QUÉ PELÍCULAS DE TERROR DE NETFLIX PUEDES VER SI TE GUSTÓ “THE LAST HOUSE”?

Si terminaste “The Last House” con ganas de más, el catálogo de la plataforma de streaming de la “N” roja tiene varias opciones que tocan temas parecidos: encierro, tensión doméstica y amenazas que no se pueden nombrar del todo fácil.

1. “Bird Box” (2018)

Empiezo la lista con “Bird Box”, la cinta más cercana en clima de supervivencia.

Con Sandra Bullock, Trevante Rhodes y John Malkovich en el reparto, la producción se centra en una mujer que debe cruzar un río con los ojos vendados junto a sus hijos para escapar de una fuerza que empuja a quien la mira directamente al suicidio.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

El póster de "Bird Box", película dirigida por Susanne Bier que se desarrolla a lo largo de 124 minutos de metraje (Foto: Universal Pictures / Netflix)

2. “His House” (2020)

“His House”, por su parte, cambia el registro hacia el drama social con toque sobrenatural.

Dirigida por Remi Weekes, con Ṣọpẹ Dìrísù y Wunmi Mosaku como protagonistas, la película cuenta la historia de una pareja de refugiados sudaneses que intenta rehacer su vida en un pueblo de Inglaterra hasta descubrir que un mal siniestro habita su nueva casa.

Cabe resaltar que este filme ganó el BAFTA al Mejor debut de un director, escritor o productor británico.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Fear Street Part One: 1994” (2021)

Por otro lado, “Fear Street Part One: 1994” va por el lado del slasher con nostalgia noventera.

Dirigido por Leigh Janiak y protagonizado por Kiana Madeira, Olivia Welch y Maya Hawke, el largometraje sigue a un grupo de adolescentes que descubre que los sucesos que aterrorizan su ciudad desde hace generaciones podrían estar conectados.

Importante: es la primera parte de una trilogía basada en las novelas de R.L. Stine.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “The Babysitter” (2017)

“The Babysitter”, en cambio, apuesta por la comedia de terror.

Dirigida por McG, con Judah Lewis y Samara Weaving encabezando el reparto, la producción narra la historia de un chico que descubre que su niñera y sus amigos forman parte de una secta satánica, y debe sobrevivir a una noche de casa tomada.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “Apostle” (2018)

“Apostle” cierra la lista con folk horror de época.

Dirigida por Gareth Evans, con Dan Stevens, Michael Sheen y Lucy Boynton, la película sigue a un hombre que en 1905 viaja a una isla remota para rescatar a su hermana, secuestrada por una secta religiosa que exige un rescate por ella.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

El póster de "Apostle", película dirigida por Gareth Evans que explora géneros como el terror, el suspenso y la fantasía (Foto: XYZ Films, / Netflix)

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