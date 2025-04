CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La tan esperada segunda temporada de “The Last Of Us” empezó el 13 de abril de 2025 y se ambienta cinco años después de que Joel (Pedro Pascal) matara a varias Luciérnagas en un hospital y rescatara a Ellie (Bella Ramsey). Después de que formarán un vínculo casi de padre e hija, la relación de los protagonistas de la exitosa serie de HBO es cada vez más tensa. Pero el primer episodio no solo muestra la nueva dinámica de los protagonistas, también un cameo muy especial, sobre todo para los fanáticos del videojuego. ¿Lo notaste? ¿Sabes de quién se trata?

En “Future Days” (2x01), Ellie, que ahora tiene 19 años, descubre algo mientras patrulla con su mejor amiga Dina (Isabela Merced). De vuelta en Jackson Hole, Joel busca ayuda para arreglar su relación con Ellie. Le confiesa a Gmail (Catherine O’Hara) que salvó a Ellie, aunque no comparte todos los detalles.

Durante su patrulla, Ellie y Dina encuentran un nido infectado en un supermercado, donde descubren un nuevo tipo de infectado que la acecha silenciosamente. A pesar de que la protagonista de “The Last Of Us” se deshace de la amenaza, el peligro los acecha, sobre todo por la cercanía de Abby (Kaitlyn Dever).

EL CAMEO ESPECIAL EN EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 “THE LAST OF US”

Después de que Ellie y Jesse (Young Mazino) conversan en el salón de baile en Jackson, Wyoming, se produce el cameo especial. La cámara gira hacia la banda que toca en vivo y enfoca a Gustavo Santaolalla, quien toca el banjo junto al grupo Crooked Still. ¿Tienes idea de quién es y qué rol tiene en la popular franquicia?

Gustavo Santaolalla es un compositor, músico y productor musical argentino ganador de dos Premios Óscar a la mejor banda sonora original, por las películas “Brokeback Mountain” y “Babel”. Además, se trata del hombre detrás de la icónica música de “The Last of Us”.

Aunque su aparición fue breve, es muy significativa, ya que rinde homenaje a su relación con la franquicia. Santaolalla fue responsable de la música del videojuego de Naughty Dog de 2013 y de la secuela lanzada en 2020. Y su participación continua en la adaptación televisiva de HBO y Max.

No es su primer cameo en “The Last of Us”

Aunque el cameo en “Future Days” es la primera participación en pantalla de Gustavo Santaolalla en la versión televisiva, no es su primera aparición en la franquicia. El músico también aparece en el video juego “The Last of Us Part II”. De hecho, la escena es similar a la presentada en la serie.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”?

La temporada 2 de “The Last of Us” empezó el 13 de abril de 2025 en Max y cada semana se estrena un nuevo episodio. Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.