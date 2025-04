Desde que Joel (Pedro Pascal) asesinó al doctor Jerry Anderson para salvar a Ellie (Bella Ramsey) en el final de la primera temporada de “The Last of Us”, Abby Anderson (Kaitlyn Dever) ha buscado vengar la muerte de su padre. Cinco años después, en el segundo episodio de la nueva entrega de la exitosa serie de HBO lo consiguió. “Through the Valley” (2x02) también incluyó un sueño que tiene un significado más profundo.

Luego de localizar a Joel en Jackson, Abby aprovecha una horda de infectados y una tormenta de nieve para llevar a Joel y Dina (Isabela Merced) a su refugio temporal. Noquea a Dina y le revela a Joel su identidad y sus motivos. Luego de un discurso lleno de dolor e ira, lo golpea brutalmente con un palo de golf.

Aunque la muerte de Joel era algo que la mayoría de fanáticos de “The Last of Us” esperaba, fue igual de desgarradora e impactante que en el videojuego. De hecho, desde la primera escena del segundo capítulo de la temporada 2, que era un sueño de Abby, quedó claro que era el momento de despedir a Joel.

Abby Anderson (Kaitlyn Dever) asesina a Joel (Pedro Pascal) en el segundo capítulo de la temporada 2 de "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

EXPLICACIÓN DEL SUEÑO DE ABBY EN “THE LAST OF US”

“Through the Valley” empieza con Abby recorriendo el hospital de Salt Lake City poco después del sangriento paso de Joel. Pero no solo se trata de un flashback de la muerte de su padre, ya que ella se encuentra con al Abby de hace cinco años y le pide que no busque a su padre.

Al no poder hacer nada para evitarlo, Abby observa como su versión más joven se derrumba tras la muerte de su padre. En ese momento, se despierta y continúa con su plan de venganza, que en realidad no terminará con el dolor que siente por perder a Jerry Anderson.

Las pesadillas de Abby son algo que también se utilizan en el videojuego para profundizar en la psique del personaje. Al parecer también formarán parte de la serie “The Last of Us” y podrían tener el mismo rol relevante, ya que los personajes no necesitan expresar en voz alta lo que los atormenta. ¿Ellie también tendrá sueños?

Los fanáticos del videojuego saben que las pesadillas de Abby son aún más oscuras y acompañan al personaje por un largo tiempo. Por lo tanto, también podría formar parte de la tercera temporada de la serie de HBO, ya que la segunda no será suficiente para plasmar toda la historia de la Parte II.

Cada uno de los sueños de Abby revelan más sobre sus decisiones y se vuelven más profundos hasta llegar a una Abby asustada por perder a sus amigos y empezando a comprender la decisión de Joel en Salt Lake City.

Los sueños de Abby (Kaitlyn Dever) podrían tener un rol importante y volverse más profundos en la temporada 2 de "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”?

La temporada 2 de “The Last of Us” empezó el 13 de abril de 2025 en Max y cada semana se estrena un nuevo episodio. Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.