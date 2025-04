“Through the Valley”, el segundo episodio de la segunda temporada de “The Last of Us”, fue sin duda el más impactante y desgarrador de la exitosa serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Específicamente por la escena de la muerte de Joel, que aunque todos sabían que sucedería, no esperaban que fuera tan pronto. Pero la secuencia no solo fue difícil para los fanáticos, también lo fue para una de las actrices involucradas. Se trata de Kaitlyn Dever, quien interpreta a Abby Anderson.

Después de que Joel asesinara al doctor Jerry Anderson para salvar a Ellie, Abby prometió vengar la muerte de su padre. Desde entonces se ha dedicado a seguirle el rastro. En el estreno de la segunda entrega, está cerca de Jackson y en el segundo episodio, finalmente tiene la oportunidad de completar su vendetta.

Tras lidiar con una horda de infectados escondidos bajo la nieve, Abby convence a Joel y Dina (Isabela Merced) de refugiarse en una mansión abandonada cerca de Jackson. Más tarde, noquea a Dina y le revela a Joel su identidad y sus motivos. Luego de un discurso lleno de dolor e ira, lo golpea brutalmente con un palo de golf.

Abby (Kaitlyn Dever) secuestró a Joel (Pedro Pascal) y vengó la muerte de su padre en el segundo episodio de la temporada 2 de "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

¿POR QUÉ ESTA ESCENA DE “THE LAST OF US” FUE TAN DIFÍCIL PARA KAITLYN DEVER?

Esta escena de “The Last of Us” fue el doble de intensa para Kaitlyn Dever, ya que unas semanas antes del rodaje había perdido a su madre. “Fue una escena enorme emocionalmente, y también por el bloqueo. Había muchísimos momentos difíciles y muchos aspectos que abordar”, explicó la actriz en una entrevista con Entertainment Weekly.

“Semanas antes de rodar la escena su madre enferma de cáncer había fallecido. De hecho, en un principio el funeral coincidía con el comienzo del rodaje, así que el equipo la serie se adaptó a sus circunstancias y retrasó las fechas. Además de posponer el rodaje de la escena, se aseguraron de contar con un set más íntimo en el que solo estuviera el equipo estrictamente necesarios”, agregó.

La actriz conocida por sus papeles en las series “Justified”, “Last Man Standing”, “Unbelievable” y “Dopesick”, también indicó: “Mis días previos a esta escena fueron horribles. Perdí a mi madre dos o tres semanas antes de rodar esta escena, y el funeral de mi madre era tres días antes de mi primer día. Así que estaba como aturdida”.

Por su parte, el showrunner de “The Last of Us”, Craig Mazin, aseguró que admiraba a Dever por la fortaleza que demostró durante este período. “Le dijimos: ‘Tómate tu tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites’. Aunque me importa muchísimo la serie, es una serie de televisión. No voy a interrumpir el proceso de duelo de nadie por su propio padre, especialmente con una serie que trata en parte sobre el proceso de duelo”.

La muerte de Joel en la temporada 2 de "The Last of Us" fue una escena difícil de grabar para Kaitlyn Dever, quien interpreta a Abby (Foto: HBO) ×

¿Cómo fue el rodaje para Kaitlyn Dever?

Durante la conversación con el medio antes mencionado, también se compartió que Dever eligió el día en que se sintió más cómoda para filmar la escena de Abby con Joel. La secuencia se grabó en un set cerrado para limitar el número de espectadores.

“Debido a mis circunstancias, no podía seguir con mi rutina habitual como actriz, lo cual fue muy interesante porque me preocupaba un poco. Normalmente, si tengo un monólogo así, lo memorizo ​​tres semanas antes. Tenía un enfoque diferente, y creo que le sirvió mucho al personaje. Pude, en cierto modo... no sé, simplemente dejarme llevar y no pensar demasiado en ello, porque las palabras escritas son muy poderosas”, explicó.