Desde que Bella Ramsey fue anunciada como Ellie en “The Last of Us”, los fanáticos del videojuego expresaron sus dudas por la apariencia física de la actriz conocida por su participación en “Game of Thrones”. Tras el estreno de la primera temporada, el despliegue actoral de la joven apaciguó las inquietudes de los fans. No obstante, con la llegada de la segunda entrega de la serie de HBO y la inminente muerte de Joel (Pedro Pascal), las críticas contra Ramsey resurgieron con más fuerza.

Con Joel fuera de escena tras la letal venganza de Abby Anderson (Kaitlyn Dever), Ellie se convierte en la protagonista y asume la responsabilidad de continuar con la historia que ha cautivado a los espectadores y que ha recibido elogios por la manera de adaptar el videojuego desarrollado por Naughty Dog.

Las duras críticas sobre el físico de Bella Ramsey se intensificaron unos meses antes del estreno de la temporada 2 de “The Last of Us” y se basan en que en la segunda parte Ellie tiene una apariencia más musculosa y fuerte. Para evitar ver los comentarios de sus detractores, la actriz británica de 21 años tomó una decisión práctica.

Bella Ramsey como Ellie en una escena del tercer episodio de la temporada 2 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

LA DECISIÓN DE BELLA RAMSEY TRAS LAS CRÍTICAS POR SU APARIENCIA EN “THE LAST OF US 2”

Para evitar el escrutinio en las redes sociales, Ramsey decidió alejarse de Twitter y Reddit mientras interpreta a Ellie. “Siempre supe que algún día las desactivaría y, para empezar, nunca quise tener redes sociales”, explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter. “No fue algo tan dramático, pero había un elemento en ello: pensar en el estreno de la segunda temporada de la serie. Si simplemente evito Twitter y Reddit, como estoy haciendo ahora, entonces todo está perfectamente bien”.

En una entrevista concedida a Heart Radio, Bella Ramsey contó que se sometió a un entrenamiento físico intensivo, con entrenamiento de boxeo, jiu-jitsu y pesas para encarnar a Ellie, que en la segunda temporada de “The Last of Us” es más fuerte y segura de sí misma.

“He entrenado mucho. Hice dos meses de jujitsu y otras artes marciales; boxeo, lucha, entrenamiento de combate, antes de empezar a rodar (...) Estoy bastante bien preparada para derribar a alguien si es necesario”, aseguró.

También admitió que se cuestionaba sobre su apariencia y la que Ellie tenía en el videojuego. “Fue genial sentirme realmente… capaz”, dijo a THE. “Pero me obsesioné bastante con el aspecto de Ellie en el juego, con su estatura física y, para ser más específico, con la definición muscular de sus brazos. Y yo no me veía así. Mi tipo de cuerpo no es ese. Hablé mucho de esto con Craig, y él nunca me impuso esas expectativas. Quería que me viera y me sintiera fuerte, y eso se reflejaba en mi porte, mi postura y la confianza que uno tiene. Fue un reto para mí librarme de la responsabilidad de no parecer una generación de computadora”.

Ellie (Bella Ramsey) se vuelve más fuerte y segura de sí misma en la temporada 2 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

Los que dijo el creador de “The Last of Us” sobre Bella Ramsey

Craig Mazin, uno de los creadores de “The Last of Us”, habló sobre lo que necesitaba de Bella Ramsey como Ellie en la temporada 2. “No me interesa el aspecto físico, sino la madurez emocional y el cambio de personalidad. He visto a Bella crecer y empezar a encontrar su propio camino... Y siento eso plenamente en Ellie”, indicó a THR.

Además, habló de una escena que se verá en la segunda temporada y donde Ramsey deslumbra. “Le tenía miedo, no me gustaba y no quería que hiciera lo que está haciendo”, contó Mazin. “La miro y me parte el corazón. Me quedo como… Te lo digo, Bella Ramsey”.