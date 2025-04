ATENCIÓN SPOILERS. Si ya viste el episodio 02x02 de “The Last of Us”, seguro sigues recuperándote de la devastadora muerte del querido Joel Miller (Pedro Pascal) a manos de la vengativa Abby (Kaitlyn Dever). En ese sentido, mientras atraviesas el duelo, quizá te gustaría conocer lo que le espera a la trama de la serie de HBO y Max tras este trágico suceso. Por ello, para descubrir lo que pasa en el videojuego en este contexto, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la segunda temporada de la serie es la adaptación del videojuego “The Last of Us Part II” de Naughty Dog, el cual nos sitúa cinco años después de los hechos de la primera entrega del show televisivo.

De esta manera, nos encontramos con Joel y Ellie (Bella Ramsey) instalados en Jackson, Wyoming, junto a personajes como Tommy (Gabriel Luna), Dina (Isabela Merced) y Jesse (Young Mazino). Aunque, lamentablemente, muy pronto nos encontramos con el deceso de uno de los personajes claves de la historia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Last of Us” - Temporada 2:

¿QUÉ PASARÁ EN LA SERIE “THE LAST OF US” TRAS LA MUERTE DE JOEL SEGÚN EL VIDEOJUEGO?

Me veo en la obligación de recordar que esta nota tiene ALERTA de SPOILERS , dado que se espera que el resto de la serie se ajuste mucho a lo ocurrido en el videojuego.

Resulta que, tras la muerte de Joel, su “hija” adoptiva Ellie emprende una gran búsqueda de venganza... abandonando Jackson en compañía de Dina para seguir al grupo de Abby hasta Seattle.

Allí, ambas se encuentran con un ejército conocido como WLF, el cual está en guerra con otra facción formada por extremistas religiosos.

De esta forma, la mayor parte de temporada transcurriría en Seattle, donde Ellie debe lidiar con la perdida de Joel, reflexionar sobre sus últimos años juntos y, por supuesto, vengar su asesinato.

Entonces, prepárate para un viaje emocional complejo, en el que tanto Abby como Ellie tendrán que asumir las consecuencias de sus actos, mientras cada una defiende su punto de vista. Porque, después de todo, la producción siempre ha disfrutado de mostrarnos las múltiples capas de sus personajes: no hay villanos, simplemente seres humanos que han sufrido.

¿VOLVEREMOS A VER A PEDRO PASCAL EN “THE LAST OF US”?

La respuesta corta es SÍ. A pesar de la muerte de Joel, el actor Pedro Pascal tiene una importante presencia en la temporada 2 de la serie por medio de flashbacks. Por lo tanto, podremos ver un poco más de él en la producción.

¿CÓMO VER “THE LAST OF US” - TEMPORADA 2?

“The Last of Us” es una serie exclusiva de HBO. En consecuencia, si quieres disfrutar del programa vía streaming, puedes hacerlo a través de la plataforma Max. Recuerda que los episodios se lanzan los domingos a las 9:00 p.m. (ET).

Pedro Pascal como Joel Miller en el trágico episodio 02x02 de la serie "The Last Of Us" (Foto: HBO) ×