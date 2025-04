El segundo episodio de la temporada 2 de “The Last of Us”, en HBO Max, ha dejado a los fans con el corazón encogido. La escena final no solo es emocionalmente devastadora por lo que implica en la trama, sino también por la canción elegida para cerrar el capítulo, que guarda un profundo simbolismo relacionado con Ellie y el rumbo que tomará la historia.

La segunda temporada de “The Last of Us”, que sitúa a los personajes cinco años después de los eventos de la primera entrega, se ha desarrollado manteniendo la fidelidad del videojuego en su mayor medida y, aunque los fanáticos sabían lo que venía, eso no evitó que el segundo episodio haya sido impactante... Y melancólico.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CANCIÓN QUE SUENA AL FINAL DEL 2x02 de “THE LAST OF US”?

La canción, que se escucha en los últimos minutos del segundo episodio es Through the Valley, de Shawn James, interpretada por Ashley Johnson.

ALERTA DE SPOILERS . La letra de la canción habla de pérdida, dolor y redención, temas centrales en el arco narrativo de Ellie. Esta pieza no fue seleccionada al azar: sus letras, su tono melancólico y su trasfondo encajan a la perfección con el momento que vive Ellie tras el giro que sufre la historia: la muerte de Joel a manos de Abby.

Esta canción, que deja al espectador emocionalmente alineado con la protagonista, sirve como transición emocional entre la Ellie que conocíamos y la que veremos a partir de ahora, marcada por la pérdida, la rabia y la necesidad de venganza.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”?

La temporada 2 de “The Last of Us” empezó el 13 de abril de 2025 en Max y cada semana se estrena un nuevo episodio. Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Joel, la persona más importante en la vida de Ellie en "The Last Of Us 2" (Foto: HBO) ×