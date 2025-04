Tras el éxito de la primera entrega de “The Last of Us”, miles de fans alrededor del mundo han esperado con ansias por nuevos episodios de la serie de HBO y Max. Y, para su buena suerte, la temporada 2 de la producción es una realidad. Así, quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la season 2. Por eso, en esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Te aviso que hay nuevos integrantes en el elenco!

Vale precisar que el show televisivo se basa en el videojuego homónimo creado por Neil Druckmann para Naughty Dog e inicialmente se centra en la travesía de un hombre cínico y una joven de 14 años mientras cruzan los Estados Unidos, dependiendo solo el uno del otro para sobrevivir.

Así, la temporada 2 nos ubica cinco años después de la primera entrega, con Joel y Ellie viviendo una vida idílica en una ciudad de supervivientes en Wyoming. Sin embargo, un día, la tranquilidad del lugar se ve amenazada por un evento violento inesperado...

Antes de continuar, mira el tráiler de la adaptación del videojuego “The Last of Us: Part II”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LAST OF US” - TEMPORADA 2?

1. Pedro Pascal como Joel Miller

Para saber quién es quién en la serie de HBO, debemos comenzar con el protagonista: Joel Miller. Él es uno de los sobrevivientes del Cordyceps que se ha endurecido con el paso de los años. Lamentablemente, su relación con Ellie se ha vuelto tensa desde que él le mintió al final de la primera temporada.

El actor que lo interpreta es el chileno Pedro Pascal, quien es toda una estrella en Hollywood. Entre sus proyectos previos, destacan: “Game of Thrones”, “Narcos”, “The Mandalorian” y “Gladiator II”.

Pedro Pascal como Joel Miller en una escena de la temporada 2 de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

2. Bella Ramsey como Ellie

Ellie, por su parte, es la otra protagonista de la historia. Ella es una persona inmune a la infección del Cordyceps que ahora tiene 19 años. A lo largo de la temporada 2, se hace un tatuaje, aprende a tocar la guitarra e inicia una relación con Dina.

El rol está nuevamente a cargo de Bella Ramsey, famosa por su participación en títulos como “Game of Thrones”, “Time”, “Catherine Called Birdy” y “The Worst Witch”.

Bella Ramsey como Ellie en una escena de la temporada 2 de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

3. Kaitlyn Dever como Abby

Abby es uno de los nuevos rostros de la temporada. Ella es una soldado que busca venganza por un ser querido y, eventualmente, ve cuestionada su visión del mundo.

La actriz que se pone en la piel del personaje es Kaitlyn Dever, reconocida por su trabajo en “Booksmart”, “Unbelievable”, “Short Term 12”, “Dopesick”, entre otras producciones.

Kaitlyn Dever como Abby en una escena de la temporada 2 de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

4. Young Mazino como Jesse

Otro nuevo integrante del elenco es Jesse, un miembro importante de su comunidad cuyo altruismo -a veces- tiene un costo.

Está interpretado por Young Mazino, a quien también hemos visto en obras como “Beef”, “New Amsterdam”, “Blindspot” y “Prodigal Son”.

Young Mazino como Jesse en una escena de la temporada 2 de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

5. Isabela Merced como Dina

Dina es el interés romántico de Ellie y la ex de Jesse. Ella es un espíritu libre con una gran lealtad hacia su pareja, la cual se ve desafiada por la brutalidad del mundo.

La artista que asume este rol es Isabela Merced, actriz de origen peruano que -previamente- ha aparecido en: “Alien: Romulus”, “Sicario: Day of the Soldado”, “Transformers: The Last Knight” y “Madame Web”.

Isabela Merced como Dina en una escena de la temporada 2 de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

6. Danny Ramirez como Manny

Manny es un soldado leal que teme fallarle a sus amigos y mantiene una actitud jovial, pese al dolor de su pasado. Él está interpretado por Danny Ramirez.

Danny Ramirez como Manny en una escena de la temporada 2 de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

7. Gabriel Luna como Tommy

Tommy es el hermano menor de Joel. Él dirige una comunidad al lado de su pareja, Maria, con la que tiene un hijo llamado Benjamin. Está interpretado por Gabriel Luna.

Gabriel Luna como Tommy en una escena de la temporada 2 de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

8. Rutina Wesley como Maria

Maria es una antigua ayudante del fiscal del distrito. Ella se caracteriza por ser tranquila y misericordiosa en sus decisiones. Está interpretada por Rutina Wesley.

Rutina Wesley como Maria en una escena de la temporada 2 de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO) ×

Otros actores y personajes de “The Last of Us” - Temporada 2:

Ariela Barer como Mel, una doctora comprometida con su papel mientras lucha con las realidades de la guerra.

una doctora comprometida con su papel mientras lucha con las realidades de la guerra. Tati Gabrielle como Nora, una médico militar a la que le cuesta aceptar su comportamiento pasado.

una médico militar a la que le cuesta aceptar su comportamiento pasado. Spencer Lord como Owen, una persona amable cuya fuerza física lo obliga a luchar contra enemigos a los que no odia.

una persona amable cuya fuerza física lo obliga a luchar contra enemigos a los que no odia. Catherine O’Hara como Gail, la terapeuta de Joel.

la terapeuta de Joel. Jeffrey Wright como Isaac Dixon, el líder de una milicia que se enfrenta a una guerra continua en su búsqueda de la libertad.

el líder de una milicia que se enfrenta a una guerra continua en su búsqueda de la libertad. Joe Pantoliano como Eugene, el esposo de Gail.

el esposo de Gail. Alanna Ubach como Hanrahan, un personaje original para la serie.

un personaje original para la serie. Ben Ahlers como Burton, un personaje original para la serie.

un personaje original para la serie. Hettienne Park como Elise Park, un personaje original para la serie.

un personaje original para la serie. Robert John Burke como Seth

Noah Lamanna como Kat