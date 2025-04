La esperada segunda temporada de "The Last of Us" ha llegado a HBO Max, y con ella, los fanáticos han empezado a notar cambios importantes respecto a The Last of Us Part II, el videojuego en el que se basa esta nueva entrega. Aquí te cuento las 5 diferencias clave.

Aunque la primera temporada fue reconocida por mantenerse fiel al material original, esta vez los creadores han optado por explorar nuevas capas narrativas y profundizar en algunos personajes desde perspectivas diferentes.

¿DÉ QUE TRATA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE LASTA OF US”?

La historia avanza cinco años después de los eventos de la primera temporada. Joel y Ellie ahora viven en Jackson, Wyoming, en una comunidad relativamente estable de supervivientes. Sin embargo, esa aparente calma se ve interrumpida por una tragedia que desata una nueva ola de tensión, venganza y conflictos emocionales.

SE REMPIERON LAS REGLAS DEL JUEGO: 5 DIFERENCIAS ENTRE “THE LAST OF US” 2 Y EL VIDEOJUEGO

Aquí te contamos cinco cambios clave que distinguen a la serie de HBO Max del juego original, de Naughty Dog, y que, al parecer, buscan enriquecer la historia:

1. El salto temporal es más largo

Mientras que el videojuego The Last of Us Part II avanza cuatro años desde la primera parte, la serie lo extiende a cinco años. Este ajuste no solo modifica la edad de los personajes, sino también sus dinámicas, emociones y relaciones en la comunidad de Jackson. El cambio permite mostrar una Ellie más madura y un Joel más introspectivo, afectado por el peso de sus decisiones pasadas.

2. El baile entre Ellie y Dina ocurre antes

En el juego, la escena del baile entre Ellie y Dina es un flashback cercano al final de la historia. En cambio, la serie decide mostrarla al final del primer episodio, estableciendo desde el inicio la conexión emocional entre ambas. Este cambio fortalece la empatía del espectador con su relación.

Ellie y Dina aceleran su romance en la segunda temporada de "The Last Of Us" (Foto: HBO) ×

3. Nuevos personajes y roles expandidos

La temporada 2 introduce personajes que no existen en el juego, como Gail, la terapeuta de Joel (interpretada por Catherine O’Hara), lo que permite profundizar en su trauma y salud mental. Además, Eugene, apenas mencionado en el juego, ahora tiene un rol activo y con mayor peso narrativo.

4. Se revelan pronto los motivos de Abby

En el videojuego, los motivos de Abby para buscar a Joel se desarrollan lentamente, revelándose después de que el jugador controla su personaje. En la serie, en tanto, su conexión con las Luciérnagas y su deseo de venganza se presentan desde los primeros capítulos. Esto plantea una narrativa más directa desde el inicio.

A lo largo de la temporada 2 de "The Last of Us", la actriz estadounidense Kaitlyn Dever interpreta a Abby. Ella es un personaje clave en la historia (Foto: HBO) ×

5. Cambios en escenas y relaciones clave

Varias escenas han sido reestructuradas o modificadas. Por ejemplo, la patrulla de Ellie y Dina ahora incluye más personajes y un encuentro diferente con infectados. En un giro importante, Ellie es mordida durante esta patrulla, algo que no sucede en el videojuego. También se observa una dinámica diferente entre Joel y Dina, quienes mantienen una relación más cercana en la serie.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”?

La temporada 2 de “The Last of Us” empezó el 13 de abril de 2025 en Max y cada semana se estrena un nuevo episodio. Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.