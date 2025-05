El final de la segunda temporada de “The Last of Us” fue lo suficientemente impactante y demoledor como para que te acerques ahora mismo a las oficinas de HBO y reclames la continuación. Estás en tu derecho como fan de la serie de televisión y del videojuego. Sin embargo, lamento decirte que tendrás que quedarte con las ganas por un tiempo. Fácil hasta el año 2027. HBO confirmó que habrá una tercera parte de la serie que adapta el famoso juego desarrollado por Naughty Dog pero tendrás que esperar unos años con paciencia para descubrir qué pasó exactamente con Ellie luego que Abby apretara el gatillo en esa última escena que seguro no te dejó dormir el domingo.

En principio, “The Last of Us” es una serie basada en el videojuego del mismo nombre, lanzado en el año 2013, donde la civilización tal cual la conocemos hoy desaparece en cuestión de días luego que desatarse una epidemia propiciada por un hongo conocido como Cordyceps, que convierte en zombis a los infectados y que amenaza con desaparecer hasta el último vestigio de humanidad del mundo.

La primera temporada de “The Last of Us”, estrenada en el 2023, recrea los acontecimientos del primer juego, cuando Joel y Ellie, los protagonistas de esta historia, se conocen por accidente hasta convertirse prácticamente en padre e hija, en medio de un mundo sumido en el caos, donde los sobrevivientes no solo deben protegerse de los infectados, sino de otros sobrevivientes. La sociedad se ha desmantelado. Impera la ley del más fuerte. ¿La segunda? Debutó este 2025 como una adaptación de “The Last of Us Part II” (2020). Esta vez, Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, respectivamente, son parte de una comunidad que lucha por su supervivencia, pero su relación se fractura por eventos que a estas alturas ya debes conocer muy bien.

Al final de esta segunda parte, luego de la muerte de Joel, Ellie lamentablemente recoge las consecuencias de sus actos, cuando llega a Seattle en busca de venganza: Abby, la joven integrante de los WLF y verduga de Joel, la encuentra, reduce a Tommy, mata a Jesse y aparentemente también a ella. Pero antes de revelarse la suerte de la hija de Joel, la serie vuelve unos días sobre sus pasos y nos anuncia que contará qué hacía Abby mientras Ellie asesinaba a sus amigos.

Sí, la tercera temporada, o al menos una parte de ella, será contada desde la perspectiva de Abby, al igual que el videojuego. ¿Te gusta la idea?

LA TEMPORADA 3 DE “THE LAST OF US”

HBO confirmó la realización de la tercera temporada de “The Last of Us” en abril, algunos días antes del estreno de la segunda, aunque sin mayores detalles salvo unas declaraciones de los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, que destacaban que la segunda tanda de capítulos había “superado incluso nuestras metas más ambiciosas”.

Hoy sabemos que la tercera temporada de “The Last of Us” seguirá el camino del videojuego y comenzará a contar los días en Seattle desde el punto de vista de Abby, la hija del médico de los Luciérnagas que estaba dispuesto a sacrificar a Ellie con tal de salvar a la humanidad pero que fue asesinado a sangre fría por Joel en la primera temporada.

La última escena de la segunda parte de “The Last of Us” vuelve a titularse ‘Día Uno’ y muestra a Abby en el cuartel general de los WLF, el mismo día que Ellie llega a Seattle con Dina para matarla, sin saber ninguna de ellas la catástrofe que está a punto de desatarse sobre todos.

Como Abby desconoce hasta el final que Ellie está buscándola, la tercera temporada probablemente aborde en gran medida la relación de la joven líder de los WLF con su grupo de amigos en medio de la guerra contra los serafitas, que llegaron al mismo tiempo a la ciudad para derramar la sangre de los soldados. De hecho, en el último episodio de la segunda temporada, Isaac (Jeffrey Wright), el líder de los Lobos, cree que Abby desapareció en medio de la batalla, aunque luego la vemos con un pistola frente a Ellie.

Hoy no se sabe dónde estuvo Abby durante la tormenta ni cómo es que encontró tan rápido a los sobrevivientes de Jackson. Tampoco sabemos casi nada sobre su historia de fondo ni sobre el resto de los WLF. Por ejemplo, a dónde se dirigían en botes, con Issac a la cabeza, o qué pasó con Manny, el otro amigo que acompañó a Abby al comienzo de la temporada en la búsqueda de Joel. Mel, Owen y Nora ya están muertos, pero sus últimos movimientos también son una oportunidad narrativa.

Hoy, Abby es sentida como una villana, pero quizá eso cambie una vez nos pongamos en sus zapatos. O no.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LAST OF US” - TEMPORADA 3

Por lo pronto es segura la reaparición de los miembros de los WLF que ya conocemos, entre estos, Abby e Isaac. Lo que aún no puede asegurarse es si los miembros de Jackson volverán a ser vistos al menos en la tercera temporada. Si el plan es alargar la serie hasta una cuarta, sería una estrategia válida guardarlos quizá hasta el final de la tercera y entregarle por ahora la línea narrativa a los Lobos.

En tanto, sobre el elenco también es válido preguntarse: ¿acaso volverá a aparecer Pedro Pascal como Joel en algún otro flashback?

Por tanto, entre los actores que serían parte de la tercera temporada de “The Last of Us” estarían:

Actor Personaje Bella Ramsey Ellie Kaitlyn Dever Abby Jeffrey Wright Isaac Danny Ramirez Manny Spencer Lord Owen Tati Gabrielle Nora Ariela Barer Mel Gabriel Luna Tommy Isabela Merced Dina Young Mezino Jesse Pedro Pascal Joel

¿CUÁNDO SERÍA ESTRENADA “THE LAST OF US” - TEMPORADA 3?

Si bien la segunda temporada de “The Last of Us” sufrió algunos retrasos por la huelga de Hollywood del año 2023, llegó año y medio después de la primera. Entonces, ¿podría esperarse un lanzamiento más temprano para la tercera? Me parece complicado por la magnitud del programa.

Por tal, un estimado responsable para la fecha de estreno de la tercera temporada sería en algún momento del 2027, probablemente en los primeros meses de ese año.

¿HABRÁ TEMPORADA 4 DE “THE LAST OF US”?

Parece seguro. El mismo Craig Mazin adelantó que el plan de la producción no es solo hacer una tercera temporada más larga que la segunda, que solo tuvo 7 episodios, sino cerrar la historia en una cuarta temporada.

“No hay manera de completar esta narrativa en una tercera temporada. Con suerte, ganaremos lo suficiente para volver y terminarla en una cuarta. Ese es el resultado más probable”, declaró el escritor a Collider.

¿CÓMO VER “THE LAST OF US”?

Las dos primeras temporadas de “The Last of Us” están disponibles en Max, que es la plataforma de streaming de HBO.

Para acceder al contenido solo necesitas una suscripción, que al menos en Estados Unidos cuesta US$9.99 mensuales.

