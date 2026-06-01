“The Legend of Vox Machina” (en español: “La leyenda de Vox Machina”) vuelve después de dos años y los fans de la serie animada de Critical Role llevan contando los días desde hace mucho. Y es que la temporada 4 de la producción aterriza en Amazon Prime Video con todo el equipo original de regreso, una amenaza que ha estado gestándose desde los primeros episodios y un villano que cualquier seguidor de la campaña original de “Dungeons & Dragons” reconocerá de inmediato. Así, si quieres saber con exactitud cuándo se estrena cada capítulo de esta entrega en el streaming y cómo se distribuyen los episodios semana a semana, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción retoma la historia un año después de la derrota del Cónclave Cromático (Chroma Conclave), con el grupo protagonista dispersado y cada miembro buscando su propio camino (ya sea amor, familia o propósito).

Sin embargo, cuando una amenaza largamente adormecida despierta para poner en peligro al reino entero, el equipo deberá reunirse para enfrentarla.

El gran antagonista de esta temporada es el Susurrado (The Whispered One), la versión de Vecna creada para la serie.

Asimismo, Taryon Darrington se une de manera temporal al grupo, como un artífice privilegiado, idealista y con buen corazón.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Legend of Vox Machina 4”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE LEGEND OF VOX MACHINA” - TEMPORADA 4

La cuarta entrega de la serie animada se compone de 12 capítulos en total, programados para lanzarse en cuatro tandas a lo largo de junio del 2026.

Calendario de estreno:

Episodios 1, 2 y 3: miércoles 3 de junio del 2026

miércoles 3 de junio del 2026 Episodios 4, 5 y 6: miércoles 10 de junio del 2026

miércoles 10 de junio del 2026 Episodios 7, 8 y 9: miércoles 17 de junio del 2026

miércoles 17 de junio del 2026 Episodios 10, 11 y 12: miércoles 24 de junio del 2026

¿ A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE LEGEND OF VOX MACHINA” - TEMPORADA 4?

En cuanto al horario, los capítulos de la temporada 4 de "The Legend of Vox Machina" estarán disponibles a partir de las 3:00 a.m. (ET), siguiendo el patrón habitual de Amazon Prime Video en entregas anteriores.

Horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los miércoles Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los miércoles Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los miércoles España 9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “THE LEGEND OF VOX MACHINA” - TEMPORADA 4?

Tal como mencioné previamente, "The Legend of Vox Machina" forma parte del amplio catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de los episodios de su cuarta temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

La trama de la temporada 4 de la serie animada "The Legend of Vox Machina" arranca un año después de los intensos eventos del Cónclave Cromático que cerraron la anterior entrega (Foto: Amazon MGM Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí