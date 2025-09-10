Un nuevo filme que no te dejará ni respirar es el que veremos en “The Long Walk”, una competencia de caminata en la que un grupo de jóvenes deberá mantener la misma velocidad, pero si alguno pierde el ritmo o se detiene le darán hasta tres oportunidades para que retome todo de inmediato; caso contrario, será ejecutado. Lo peor no es eso, ya que la carrera no tiene meta y terminará cuando haya un único ganador. A raíz de la expectativa que ha generado esta película, te doy a conocer quiénes conforman el elenco.

Esta producción estadounidense de suspenso y terror distópico se estrena en los cines de Estados Unidos el 12 de septiembre de 2025, y 18 de septiembre en casi todos los países de Latinoamérica.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “THE LONG WALK”?

A continuación, los actores y sus respectivos personajes que veremos en la cinta basada en la novela homónima de 1979 de Stephen King, bajo su seudónimo Richard Bachman.

COOPER HOFFMAN

Cooper Hoffman interpreta al competidor número 47 (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

Cooper Hoffman interpreta a Raymond Garraty, el competidor número 47. De acuerdo con el tráiler, es uno de los jóvenes entusiastas que participan de la caminata, pero luego se da cuenta que es una carrera que lo llevará posiblemente a su muerte.

Nombre completo del actor: Cooper Alexander Hoffman

Cooper Alexander Hoffman Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Fecha y año de nacimiento: 20 de marzo de 2003

20 de marzo de 2003 Conocido por: “Licorice Pizza”, “Wildcat”, “Old Guy” y “Saturday Night”.

DAVID JONSSON

David Jonsson interpreta al competidor número 23 (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

David Jonsson interpreta a Peter McVries, el competidor número 23. También está emocionado por la caminata, pero pronto todo se saldrá de control.

Nombre completo del actor: David Jonsson

David Jonsson Nacionalidad: Británica

Británica Fecha y año de nacimiento: 4 de septiembre de 1993

4 de septiembre de 1993 Conocido por: “Industry”, “Rye Lane” y “Alien: Romulus”.

GARRETT WAREING

Garrett Wareing interpreta al competidor número 38 (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

Garrett Wareing interpreta a Stebbins, el competidor número 38. Otro muchacho que pesó ingenuamente obtener un gran premio si ganaba la caminata.

Nombre completo del actor: Garrett Wareing

Garrett Wareing Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Fecha y año de nacimiento: 31 de agosto de 2001

31 de agosto de 2001 Conocido por: “Boychoir”, “Independence Day: Contraataque”, “Pretty Little Liars: The Perfectionists”, “Manifest” y “Ransom Canyon”.

JOSHUA ODJICK

Joshua Odjick interpreta al competidor número 48 (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

Joshua Odjick interpreta a Collie Parker, competidor número 48. Durante la caminata se hará amigo de varios muchachos a los que verá perder la vida.

Nombre completo del actor: Joshua Odjick

Joshua Odjick Nacionalidad: Canadiense

Canadiense Vigente desde: año 2020

año 2020 Conocido por: “Wildhood”, “Bootlegger”, “Bones of Crows”, “Coroner”, “Little Bird” y “The Swarm”.

CHARLIE PLUMMER

Charlie Plummer interpreta al competidor número 5 (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

Charlie Plummer interpreta a Gary Barkovitch, el competidor número 5. Un joven entusiasta que carga una cámara fotográfica para capturar los mejores momentos de su recorrido.

Nombre completo del actor: Charlie Faulkner Plummer

Charlie Faulkner Plummer Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Fecha y año de nacimiento: 24 de mayo de 1999

24 de mayo de 1999 Conocido por: “King Jack”, “All the Money in the World”, “Lean on Pete” y “The First Lady”.

BEN WANG

Ben Wang interpreta al competidor número 46 (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

Ben Wang interpreta a Hank Olson, competidor número 46. Él es otro de los concursantes principales de la película, en la que – según el tráiler – se daría por vencido.

Nombre completo del actor: Wang Pucun

Wang Pucun Nacionalidad: China y estadounidense

China y estadounidense Fecha y año de nacimiento: 1 de enero de 2000

1 de enero de 2000 Conocido por: “American Born Chinese”, “Chang Can Dunk” y “Karate Kid: Legends”.

MARK HAMILL

Mark Hamill interpreta a El Mayor (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

Mark Hamill interpreta a El Mayor, el principal antagonista de la película, pues es quien dará la orden para dar inicio a la competencia y hará cumplir las reglas.

Nombre completo del actor: Mark Richard Hamill

Mark Richard Hamill Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Fecha y año de nacimiento: 25 de septiembre de 1951

25 de septiembre de 1951 Conocido por: “Star Wars”, “Corvette Summer”, “Sushi Girl”, “Brigsby Bear” y “La caída de la casa Usher”, entre otros; además de ser un reconocido actor de doblaje, por ejemplo interpretó al Joker en varios proyectos animados de DC Comics.

JUDY GREER

Judy Greer interpreta a la Sra. Garraty (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

Judy Greer interpreta a la Sra. Garraty, la madre de Raymond. Ella verá impotente cómo su hijo participa de la competencia y no podrá hacer nada para detenerlo, pues morirá.

Nombre completo de la actriz: Judith Therese Evans

Judith Therese Evans Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Fecha y año de nacimiento: 20 de julio de 1975

20 de julio de 1975 Conocida por: “The Descendant”, “Carrie”, “Grandma”, “Uncle Frank”, “Hollywood Stargirl”, “Dawn of the Planet of the Apes”, “Jurassic World”, “Halloween”, “Ant-Man”, “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, entre otros títulos.

Completan el reparto de “The Long Walk”

Tut Nyuot como Arthur Baker, competidor número 6

Roman Griffin Davis como Thomas Curley, competidor número 7

Jordan Gonzalez como Richard Harkness, competidor número 49

Noah de Mel como Ewing, competidor número 1

Daymon Wrightly como Rank, competidor número 19

Jack Giffin como Ronald, competidor número 45

Thamela Mpumlwana como competidor número 8

Keenan Lehmann como Larson, competidor número 14

Dale Neri como Percy Grimes, competidor número 31

Teagan Stark como Patrick Smith, competidor número 4

Sam Clark como Tressler, competidor número 24

Emmanuel Oderemi como Zuck, competidor número 50

Josh Hamilton como el Sr. Garraty, el padre de Raymond

