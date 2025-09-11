Desde que se anunció que la novela distópica “The Long Walk”, de Stephen King, iba a ser adaptada a la pantalla, la expectativa creció rápidamente; y ahora que llega a los cines, todos están ansiosos por ver la película. Sin embargo, hay un porcentaje de personas que prefieren esperar un poco para poder disfrutarla desde la comodidad de su hogar; por tal motivo, te damos a conocer cuándo el filme estará disponible en streaming. A continuación, la respuesta.

Antes te preciso que dicha obra fue publicada en 1979 por King, bajo el pseudónimo Richard Bachman. Se trata de una de las historias más perturbadoras, cuya adaptación ha recibido buenas críticas, pues de acuerdo con Rotten Tomatoes alcanzó una calificación del 95% en base a 104 reseñas.

Tras darse cuenta de lo terrorífico que es la competencia en “The Long Walk”, algunos jóvenes le pierden el respeto a las autoridades (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

¿DESDE QUÉ FECHA “THE LONG WALK” ESTARÁ DISPONIBLE EN STREAMING?

Aún no hay una fecha determinada para que “The Long Walk” esté disponible en streaming. Recordemos que el filme llegará a las salas de cine desde el 12 de septiembre, siendo Estados Unidos el primer país en poder disfrutarlo.

Si tomamos en cuenta que el estreno de una película en cualquier plataforma se basa en su rendimiento en taquilla, tendríamos que esperar su acogida; sin embargo, no siempre es así.

Pero si también estás ansioso por saber desde cuándo podrás disfrutar la cinta en tu casa, podemos hacer una estimación basándonos en los estándares de Lionsgate. Cabe mencionar que esta compañía de producción cinematográfica “suele ofrecer sus cintas para alquilar en VOD entre 25 y 30 días después de su llegada a los cines”, publica Games Radar.

Tiempo estimado de películas de Lionsgate que llegaron al streaming:

“Hurry Up Tomorrow” se estrenó en mayo, pero hasta la fecha no está disponible online.

“Shadow Force” también llegó a la pantalla grande en mayo, y aunque llegó al streaming, solamente se mantuvo el 8 de septiembre en Starz.

“Ballerina” se estrenó en junio, pero tampoco ha llegado a una plataforma de streaming.

Entonces, “The Long Walk” podría llegar al streaming a principios de 2026. ¿Por dónde? Por Starz, ya que tiene un acuerdo de distribución con Lionsgate.

El póster de "The Long Walk", película dirigida por Francis Lawrence que se desarrolla a lo largo de 108 minutos de metraje (Foto: Lionsgate)

¿DE QUÉ TRATA “CAMINA O MUERE”?

“The Long Walk” se ubica en un Estados Unidos distópico gobernado por un régimen totalitario, donde un grupo de jóvenes participa en una competición anual de caminatas, pero no se trata de una cualquiera, ya que los muchachos deben mantener una velocidad de al menos cinco kilómetros por hora (3 millas/hora) o arriesgarse a ser ejecutados.

Lo peor de todo es que no hay una meta para quiénes resistan, toda vez que está diseñada para que concluya cuando solamente quede un caminante con vida.

En “The Long Walk”, a los participantes no le dan a conocer todas las reglas antes que empiece la competencia (Foto: Vertigo Entertainment / Lionsgate)

